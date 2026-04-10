Σεισμός στην Ναύπακτο, αισθητός και στην Πάτρα

10 Απρ. 2026 9:11
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου. Παρά το σχετικά μικρό μέγεθος του σεισμού, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στην πόλη της Ναυπάκτου όσο και στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γεωδυναμικών ινστιτούτων, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται μόλις στα 5 χιλιόμετρα. Ο επιφανειακός χαρακτήρας του σεισμού είναι και ο λόγος που έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα στην περιοχή γύρω από τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
