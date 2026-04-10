Σεισμός στην Ναύπακτο, αισθητός και στην Πάτρα
Ανησυχία στους κατοίκους της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας από την ασθενή αλλά επιφανειακή δόνηση
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου. Παρά το σχετικά μικρό μέγεθος του σεισμού, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στην πόλη της Ναυπάκτου όσο και στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γεωδυναμικών ινστιτούτων, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται μόλις στα 5 χιλιόμετρα. Ο επιφανειακός χαρακτήρας του σεισμού είναι και ο λόγος που έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα στην περιοχή γύρω από τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο.
