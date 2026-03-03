Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ

Το drone του pelop.gr κατέγραψε από αέρος το μέγεθος του φαινομένου – Παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας

Πάτρα - Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
03 Μαρ. 2026 17:32
Pelop News

Σε προληπτική εκκένωση δύο κατοικιών στην περιοχή Λυκοχορό της Πάτρα προχώρησε η Πολιτική Προστασία του Δήμος Πατρέων, μετά από εκτεταμένη κατολίσθηση που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Το drone του pelop.gr, με χειριστή τον Κώστα Βικάτο, βρέθηκε στο σημείο και αποτύπωσε από ψηλά το μέγεθος της ολίσθησης, καταγράφοντας τη μετακίνηση του εδάφους και τις έντονες ρηγματώσεις που έχουν σχηματιστεί δίπλα στις κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φαινόμενο εκδηλώθηκε με ένταση από την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά. Το έδαφος ακριβώς δίπλα από τη μία κατοικία έχει υποστεί σοβαρές ρηγματώσεις, ενώ σε άλλη πλευρά του κτιρίου παρατηρείται εμφανής ολίσθηση του πρανούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης.

Η δεύτερη κατοικία, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, χρησιμοποιείται ως παραθεριστική από τους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις.

Αυτοψία με γεωλόγο και σύσταση για άμεση απομάκρυνση

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μετέβη στο σημείο, συνοδευόμενο από γεωλόγο, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να εκτιμήσει την επικινδυνότητα. Μετά τον έλεγχο, δόθηκε σαφής σύσταση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων και από τα δύο σπίτια, έως ότου υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της στατικότητας και της εξέλιξης του φαινομένου από το Δασαρχείο και την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Αναμονή για περαιτέρω ελέγχους

Η υπόθεση πλέον περνά στο στάδιο των εξειδικευμένων ελέγχων, με τους κατοίκους να αναμένουν τα πορίσματα των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι εικόνες από αέρος αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη του φαινομένου και την ασφάλεια των κατοικιών.

Η αγωνία στην τοπική κοινωνία παραμένει έντονη, καθώς η σταθερότητα του εδάφους θα κρίνει και το πότε –και αν– οι ένοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
