Πάτρα: Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυάς – Παλαιού Σουλίου – Σε επιφυλακή ο Δήμος

Κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Καρυά με το Παλαιό Σούλι, έπειτα από τη συνεχή και έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε με υποχώρηση τμήματος του εδάφους, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Κλιμάκια του Δήμου Πατρέων έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατολίσθηση αποδίδεται στη διαρκή επιβάρυνση του εδάφους από τις ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη σταθερότητα του υπεδάφους.

Όπως έγινε γνωστό από τον Δήμο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αποφυγή ατυχημάτων εφαρμόζονται ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά από το ένα ρεύμα του δρόμου, με τοποθέτηση σχετικής σήμανσης και συστάσεις για ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που διέρχονται από το σημείο.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί ή κριθεί ότι απαιτείται για λόγους ασφάλειας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών και η αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

