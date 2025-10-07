Πάτρα: Κεραυνός «χτύπησε» εργάτη σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή – Στο νοσοκομείο 40χρονος

Ισχυρή καταιγίδα με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα «χτύπησε» το πρωί την Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία σε πολλές περιοχές της πόλης. Ένας κεραυνός που έπεσε κοντά σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στη λεωφόρο Γούναρη τραυμάτισε έναν εργάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κεραυνός έπεσε στο κάτω μέρος της λεωφόρου Γούναρη, κοντά σε οικοδομή όπου εκτελούνταν εργασίες. Το ηλεκτρικό φορτίο φέρεται να χτύπησε έναν 40χρονο εργάτη που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη, ενώ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Η περιοχή «χτυπήθηκε» νωρίς το πρωί από ισχυρή καταιγίδα, με έντονες βροχοπτώσεις και πολλαπλούς κεραυνούς, που προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

