Πάτρα: Κινητοποίηση για ένα πλοίο, που δεν ήρθε ΦΩΤΟ

Παρά το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό πως το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris που επρόκειτο να φθάσει στο λιμάνι της Πάτρας σήμερα Τετάρτη 29/10/ 2025, τελικά θα καταπλεύσει στο Κατάκολο, παρά ταύτα συλλογικότητες προχώρησαν το πρωί στην προγραμματισμένη κινητοποίηση τους, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Οπως έγραψε χθες το pelop.gr το πρόγραμμα του κρουαζιερόπλοιου είχε τροποποιηθεί εδώ και καιρό, και ο προγραμματισμένος κατάπλους αφορά το λιμάνι του Κατάκολου.

