Πάτρα: Κλείνει από τη Δευτέρα το γεφυράκι του Μείλιχου λόγω εργασιών

Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου ξεκινούν εργασίες επισκευής στο γεφυράκι του Μείλιχου, στο τέρμα της οδού Θερμοπυλών, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια των εργασιών η πρόσβαση στο γεφυράκι δεν θα είναι δυνατή για το κοινό.

Ο Δήμος Πατρέων ζητά την κατανόηση των πολιτών μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

