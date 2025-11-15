Πάτρα: «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» – Η τέχνη του βιβλίου στο Πολύεδρο

Το Πολύεδρο υποδέχεται το φθινόπωρο με μια έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη της τυπογραφίας και την αισθητική του βιβλίου. Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ, εγκαινιάζεται η έκθεση «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» του Γιάννη Μαμάη, επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος των εκδόσεων Gutenberg.

Στα εγκαίνια θα μιλήσουν ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, φωτίζοντας το αισθητικό, ιστορικό και συμβολικό βάρος του κολοφώνα — της τελευταίας σελίδας ενός βιβλίου.

Η έκθεση, που πρωτοπαρουσιάστηκε πέρυσι στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, έρχεται τώρα στην Πάτρα, ως μια γιορτή της τυπογραφικής τέχνης και μια αναδρομή στην εξηντάχρονη πορεία των εκδόσεων Gutenberg στα ελληνικά γράμματα.

Περισσότερα από 60 χρόνια εκδοτικής προσφοράς μεταφράζονται εδώ σε μια αισθητική εμπειρία που τιμά τη λεπτομέρεια, τη συνεργασία και τη δημιουργική σύμπνοια των ανθρώπων του βιβλίου.

Η τέχνη του κολοφώνα

Ο κολοφώνας, η «υπογραφή» της τελευταίας σελίδας, έχει πίσω του ιστορία αιώνων. Από τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν η τυπογραφία ήταν τέχνη, αποτελούσε το τελευταίο άγγιγμα του αρχιμάστορα τυπογράφου: εκεί όπου δηλώνονταν τα τεχνικά στοιχεία της έκδοσης, τα ονόματα των συντελεστών και συχνά ένα γραμμικό σχέδιο, ένα χαρακτικό ή μια ξυλογραφία.

Οι κολοφώνες συχνά σχημάτιζαν εντυπωσιακά εικαστικά σχήματα, κλεψύδρες ή ανεστραμμένα τρίγωνα, και λειτουργούσαν ως αυθεντικά έργα τέχνης – πίνακες που συνδύαζαν την ακρίβεια της τυπογραφίας με τη φαντασία της εικαστικής δημιουργίας.

Η φιλοσοφία του Γιάννη Μαμάη

Για τον Γιάννη Μαμάη, ο κολοφώνας είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική ένδειξη· είναι μια σπουδαία λεπτομέρεια που σώζει το πνεύμα της συνεργασίας.

Όπως ο ίδιος σημειώνει: «Στον κολοφώνα σώζεται ο ευεργετικός, για μας τους μοναχικούς πλέον ανθρώπους, απόηχος μιας αγαστής συμβιωτικής σχέσης. Οι δημιουργοί του βιβλίου, αφού έχουν επιτελέσει το έργο τους, εμφανίζονται συγκεντρωμένοι στον “οίκο” του βιβλίου για να σημάνουν το συνεργατικό πνεύμα, τον συλλογικό καλλιτέχνη που έφερε στον κόσμο ένα κόσμημα — το βιβλίο τους».

Πληροφορίες

Η έκθεση «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» θα διαρκέσει έως το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Πολύεδρο (Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα), προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι στην ομορφιά, τη γνώση και τη λεπτότητα της τυπογραφικής τέχνης.

