Πάτρα: Κραυγή απόγνωσης από 13χρονη, μεταφέρθηκε με τραύματα στο Νοσοκομείο

Αυξάνονται διαρκώς τα συμβάντα αυτοτραυματισμών παιδιών στην προσπάθειά τους να δηλώσουν την ύπαρξή τους και να τραβήξουν την προσοχή των γονιών και των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω τους.

Ενδεικτικό το παράδειγμα 13χρονης η οποία διακομίστηκε προ ημερών τραυματισμένη στο Καραμανδάνειο, ισχυριζόμενη ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικούς της κατά την έξοδό της από το φροντιστήριό της.

«Το κοριτσάκι μάς το μετέφεραν από γειτονική περιοχή με διάφορα τραύματα στο σώμα της. Οπως μας είπε, είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού. Καλέσαμε τον ιατροδικαστή και παιδοψυχίατρο για να την εξετάσουν. Οπως αποδείχτηκε το παιδί αυτό είχε προκαλέσει μόνο του τα τραύματα, θέλοντας να τραβήξει την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι είχαν χωρίσει και είχαν δημιουργήσει άλλες οικογένειες. Μάλιστα ο πατέρας είχε μετακομίσει σε άλλη περιοχή. Αισθανόταν ότι δεν ανήκε κάπου σε μία οικογένεια και επιχείρησε με τον τρόπο αυτό να τραβήξει την προσοχή τους» μας περιγράφει ο παιδοχειρουργός του Καραμανδανείου Βασίλης Αλεξόπουλος, ο οποίος κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μικρή τραυματία όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «δυστυχώς τα περιστατικά με παιδιά, τα οποία είτε αυτοτραυματίζονται, είτε είναι θύματα συνομηλίκων τους είναι καθημερινά. Ολα αυτά δηλώνουν την απόγνωση των παιδιών που επιχειρούν να δηλώσουν την ύπαρξή τους και να τραβήξουν την προσοχή των γονιών τους, είτε θυματοποιώντας τους ίδιους τους τους εαυτούς είτε άλλα παιδιά. Είναι μείζον κοινωνικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει» τονίζει ο κ. Αλεξόπουλος.

Ανάλογα περιστατικά αντιμετωπίζει και ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας.

Οπως ανάφερε στην «Πελοπόννησο» ο ψυχολόγος και υπεύθυνος του ΣΟΨΥ Πάτρας Θεόδωρος Παξινός «καταγράφουμε καθημερινά αύξηση αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικού ιδεασμού, ιδιαίτερα στους εφήβους», εξηγώντας: «Το 18% των συμπολιτών μας που απευθύνθηκε στις υπηρεσίες μας το πρώτο εξάμηνο του έτους αφορούσαν σε αυτοκτονικές και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές».

Η εικόνα στους εφήβους και στα παιδιά είναι ακόμη πιο ανησυχητική, σύμφωνα με έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τα αποτελέσματα αυτής έδειξαν ότι το 16,3% των εφήβων αναφέρει συμπτώματα καταθλιπτικής διάθεσης, το 14,8% έχει σκεφτεί να αυτοτραυματιστεί, ενώ το 11,2% δηλώνει ότι έχει προβεί σε κάποιας μορφής αυτοτραυματική συμπεριφορά. Η Ελληνική Εταιρεία Παιδοψυχιατρικής καταγράφει αύξηση 30% στις παραπομπές για διαταραχές συμπεριφοράς, συναισθήματος και αυτοτραυματισμού σε εφήβους.

«Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, συνεχή πίεση και ρευστά κοινωνικά περιβάλλοντα. Οι νέοι βιώνουν ελάχιστα σταθερά σημεία αναφοράς και έντονη ανάγκη κοινωνικής και ψηφιακής επιβεβαίωσης» υπογραμμίζει ο κ. Παξινός, προσθέτοντας ότι η οριακότητα της εποχής εκδηλώνεται σε πολλαπλές συμπεριφορές:

⦁ Αυτοτραυματισμός και αυτοκαταστροφικές δράσεις, ως τρόποι διαχείρισης αβάσταχτου ψυχικού πόνου.

⦁ Ψηφιακές ακραίες συμπεριφορές, όπως επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις και υπερβολική χρήση κοινωνικών μέσων, που ενισχύουν απομόνωση και αίσθημα κενού.

⦁ Δυσκολίες στις σχέσεις.

⦁ Ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, όπως ουσίες, επικίνδυνες σωματικές δοκιμασίες κ.ά.

⦁ Εμμονές με την εικόνα και τον εαυτό, με διατροφικές ή ψυχοσωματικές δυσκολίες.

