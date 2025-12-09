Πάτρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στη Νέα Εθνική ΦΩΤΟ

Σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα σημειώνεται από νωρίς το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών, στο ύψος της περιοχής όπου βρίσκεται η αντιπροσωπεία της Mercedes.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έχει δημιουργηθεί κομφούζιο, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν, ενώ η καθυστέρηση είναι αισθητή και στα δύο ρεύματα σε διαφορετικά σημεία του άξονα.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.

