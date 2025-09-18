Πάτρα: Λειτουργία νέου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Δεμένικα

Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ΙΓ’ Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Δεμένικα, σε ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο κτίριο, αποτελεί μετεγκατάσταση και αναβάθμιση του ΙΓ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

Με τη λειτουργία της νέας δομής δημιουργούνται δύο νηπιακά τμήματα, με 50 θέσεις (από 25 θέσεις που εξυπηρετούσε πριν) και δύο νέα βρεφικά τμήματα, με 26 θέσεις.

Ο Δήμος Πατρέων και ο Κοινωνικός του Οργανισμός (ΚΟΔΗΠ) αποδεικνύουν, έμπρακτα ότι η στήριξη των νέων ζευγαριών και των παιδιών τους αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.

Εκτός από την ελλιπή χρηματοδότηση από το κράτος και των ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό ο ΚΟΔΗΠ και οι δομές για τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν και το θεσμικό πλαίσιο που εξυπηρετεί και ενισχύει τις ιδιωτικές κοινωνικές δομές εις βάρος των δημόσιων και δημοτικών.

Οι κυβερνήσεις διαχρονικά εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις νόρμες της ΕΕ μετατρέπουν κάθε κοινωνική παροχή σε εμπόρευμα και την παραδίδουν στους ιδιώτες.

Ο ΚΟΔΗΠ συνεχίζει τη δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων και Βρεφονηπιακών σταθμών, για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών της πόλης μας, για τις οποίες κράτος και κυβερνήσεις αδιαφορούν.

Τα τελευταία επτά χρόνια ο Κοινωνικός Οργανισμός έχει δημιουργήσει, στους 15 Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του, συνολικά 20 νέα βρεφικά τμήματα (με 253 θέσεις για βρέφη), ενισχύοντας καθοριστικά τις υποδομές προσχολικής αγωγής στον Δήμο Πατρέων. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζουμε τις κοινωνικές υποδομές της πόλης και στεκόμαστε στο πλευρό των λαϊκών οικογενειών.

Αγωνιζόμαστε για να μη μένουν παιδιά εκτός κοινωνικών δομών, να μην αναγκάζονται κάθε χρόνο οι γονείς να πληρώνουν περισσότερα λεφτά από την τσέπη τους σε ιδιωτικές δομές, να χρηματοδοτούνται οι Δήμοι μόνιμα από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τα voucher του προγράμματος ΕΣΠΑ και τον άνισο ανταγωνισμό τους με τους ιδιωτικούς φορείς.

Η ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών των Δήμων σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμΕΑ, να μην συνεχίσει να γίνεται με όρους της αγοράς, όπως υπαγορεύουν οι κυβερνήσεις και ΕΕ. Απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός, που θα προβλέπει σε κάθε Δήμο πόσες τέτοιες δομές χρειάζονται, θα φροντίζει ώστε οι δομές αυτές να είναι υψηλού επιπέδου, καλά στελεχωμένες και με πλήρη χρηματοδότηση. Οι ανάγκες των παιδιών μας δεν μπορούν να είναι εμπόρευμα και αυτό θα το αντιπαλέψουμε με κάθε τρόπο.

