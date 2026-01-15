Πάτρα: «Λόρα, δώσε μας ένα σημάδι» -Η νέα έκκληση των γονιών της 16χρονης ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου 2026 και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με τους γονείς της.

Ο πατέρας και η μητέρα της ανήλικης απηύθυναν για ακόμη μία φορά δημόσια έκκληση προς την κόρη τους, ζητώντας της να επιστρέψει και να δώσει τέλος στην αγωνία που βιώνουν. Το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης και στήριξης.

Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Αναζητούν ίχνη της στην Αθήνα

«Λόρα, όπου κι αν βρίσκεσαι, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε», ανέφερε συγκινημένος ο πατέρας της, με τη μητέρα της να απευθύνει αντίστοιχη έκκληση, ζητώντας της να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.





Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση, η 16χρονη ενδέχεται να βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη. Όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, η ανήλικη φέρεται να εθεάθη να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, ενώ εκεί είχε καταλήξει αρχικά, αφού αποχώρησε από την Πάτρα με ταξί.

Οι Αρχές αναμένουν τις επόμενες ημέρες να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους είχε διαγράψει λίγο πριν φύγει από το σπίτι της. Εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να ρίξουν φως στους λόγους της αποχώρησής της και στο ενδεχόμενο να έχει δεχθεί βοήθεια από κάποιον ενήλικα.





Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους τον αριθμό της τηλεφωνικής της συσκευής και παρακολουθούν την ενεργοποίησή της, προκειμένου να εντοπίσουν το στίγμα της.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και παλαιότερα στοιχεία από τη ζωή της 16χρονης, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι στο παρελθόν, κατά τη διαμονή της στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί προσωρινά σε δομή, ενώ φέρεται να είχε επιχειρήσει να απομακρυνθεί και άλλες φορές από το οικογενειακό περιβάλλον.





Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καλώντας όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

