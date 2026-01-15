Πάτρα: «Λόρα, δώσε μας ένα σημάδι» -Η νέα έκκληση των γονιών της 16χρονης ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, με τους γονείς της να απευθύνουν νέα δημόσια έκκληση.

Πάτρα: «Λόρα, δώσε μας ένα σημάδι» -Η νέα έκκληση των γονιών της 16χρονης ΒΙΝΤΕΟ
15 Ιαν. 2026 12:04
Pelop News

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου 2026 και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με τους γονείς της.

Ο πατέρας και η μητέρα της ανήλικης απηύθυναν για ακόμη μία φορά δημόσια έκκληση προς την κόρη τους, ζητώντας της να επιστρέψει και να δώσει τέλος στην αγωνία που βιώνουν. Το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης και στήριξης.

Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Αναζητούν ίχνη της στην Αθήνα

«Λόρα, όπου κι αν βρίσκεσαι, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε», ανέφερε συγκινημένος ο πατέρας της, με τη μητέρα της να απευθύνει αντίστοιχη έκκληση, ζητώντας της να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση, η 16χρονη ενδέχεται να βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη. Όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, η ανήλικη φέρεται να εθεάθη να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, ενώ εκεί είχε καταλήξει αρχικά, αφού αποχώρησε από την Πάτρα με ταξί.

Οι Αρχές αναμένουν τις επόμενες ημέρες να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους είχε διαγράψει λίγο πριν φύγει από το σπίτι της. Εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να ρίξουν φως στους λόγους της αποχώρησής της και στο ενδεχόμενο να έχει δεχθεί βοήθεια από κάποιον ενήλικα.


Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους τον αριθμό της τηλεφωνικής της συσκευής και παρακολουθούν την ενεργοποίησή της, προκειμένου να εντοπίσουν το στίγμα της.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και παλαιότερα στοιχεία από τη ζωή της 16χρονης, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι στο παρελθόν, κατά τη διαμονή της στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί προσωρινά σε δομή, ενώ φέρεται να είχε επιχειρήσει να απομακρυνθεί και άλλες φορές από το οικογενειακό περιβάλλον.


Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καλώντας όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ