Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Αναζητούν ίχνη της στην Αθήνα

Δημόσια έκκληση προς 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε πριν από έξι ημέρες από το σπίτι της στην Πάτρα, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Το επίκεντρο των ερευνών για τον εντοπισμό της 16χρονης από την Πάτρα έχει μεταφερθεί πλέον στην Αθήνα. Αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν ίχνη της ανήλικης σε συγκεκριμένες περιοχές της πρωτεύουσας, με βασικό άξονα την ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφονται οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις της. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με αξιοποίηση μαρτυριών, υλικού από κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας.

Πάτρα εξαφάνιση 16χρονης: Οι ισχυρισμοί της οικογένειας για τη φιλοξενία σε δομή κακοποιημένων παιδιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η 16χρονη φαίνεται να κινήθηκε μόνη της σε δρόμους του Ζωγράφου, χωρίς να δείχνει ότι βρίσκεται υπό άμεση πίεση ή εξαναγκασμό. Ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει άτομο που τη βοηθά ή την καθοδηγεί. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι διαδρομές που ακολούθησε, αλλά και πιθανοί χώροι όπου θα μπορούσε να παραμείνει προσωρινά.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε μαρτυρίες πολιτών, που ανέφεραν ότι είδαν ένα κορίτσι που έμοιαζε με τη 16χρονη και προσπάθησαν να της μιλήσουν. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η ανήλικη φέρεται να απέφυγε τη συζήτηση και να απομακρύνθηκε γρήγορα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι επιθυμεί να μην εντοπιστεί. Οι περιγραφές εξετάζονται προσεκτικά, ώστε να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται πράγματι για το ίδιο πρόσωπο. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν κινήσεις που δείχνουν προσπάθεια εξασφάλισης χρημάτων ή βασικών αναγκών. Από την Αστυνομία, εξετάζονται πληροφορίες για επισκέψεις σε καταστήματα της περιοχής και για πιθανή κατοχή αντικειμένων αξίας προς πώληση σε ενεχυροδανειστήρια. Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι η 16χρονη σχεδίαζε εδώ και καιρό τη φυγή της από την οικογενειακή εστία.

Από την άλλη, η οικογένεια της 16χρονης παραμένει σε κατάσταση αγωνίας. Οι συγγενείς βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές και απευθύνουν έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Το περιβάλλον της ανήλικης εξετάζεται προσεκτικά, ώστε να εντοπιστούν πιθανοί λόγοι που την οδήγησαν στην εξαφάνιση, αλλά και επαφές που ενδεχομένως προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα, ενώ το ενδεχόμενο να έχει φύγει για τη Γερμανία, φαίνεται να απομακρύνεται. Το σήμα εξαφάνισης παραμένει ενεργό, ενώ οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την υπόθεση με αυξημένη σοβαρότητα λόγω της ηλικίας της κοπέλας. Κάθε νέα πληροφορία αξιολογείται άμεσα, καθώς ο χρόνος θεωρείται κρίσιμος παράγοντας. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές, σε περίπτωση που υπάρξει μετακίνηση.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει τη 16χρονη ή γνωρίζει κάτι σχετικό με τις κινήσεις της, να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία. Στόχος είναι να διαπιστωθεί το συντομότερο δυνατό ότι η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και να επιστρέψει με ασφάλεια στο οικογενειακό της περιβάλλον.

