Πάτρα εξαφάνιση 16χρονης: Οι ισχυρισμοί της οικογένειας για τη φιλοξενία σε δομή κακοποιημένων παιδιών

Αγωνία δίχως τέλος για την 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 8/01/2026, από το Ρίο Πατρών, με τα στοιχεία να δείχνουν πως ταξίδεψε στην Αθήνα, με ταξί, την ίδια ημέρα.

Το μήνυμα της Σταυρούλας από το «Χαμόγελο» στη Λόρα: «Θα σε ακούσουμε χωρίς να σε κρίνουμε»

Όπως τονίζει ο πατέρας της 16χρονης: «Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ. Πρέπει να ξέρουμε εάν βρίσκεται σε κίνδυνο. Να μη φοβάται, δεν θα την μαλώσουμε».

Διαψεύδει το οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης για την φιλοξενία της σε δομή

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Star, η Λόρα είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία, από όπου κατάγεται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση. Η 16χρονη, βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει γείτονάς της στη Γερμανία, ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα και σωματικής κακοποίησης.

Ωστόσο, το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης διαψεύδει ότι το κορίτσι είχε φιλοξενηθεί στη Γερμανία σε δομή κακοποιημένων ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι είχε λάβει απλώς υποστήριξη για τον εθισμό της στο κινητό, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Την ώρα που ο πατέρας της 16χρονης Λόρα, απεύθυνε δραματική έκκληση στην κόρη του να επιστρέψει στο σπίτι, το κορίτσι εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου από κατοίκους της περιοχής. Την αναγνώρισαν την ώρα που ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς.

Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, «την είδαμε στο σούπερ μάρκετ, ήταν μέσα και ψώνιζε. Πήρε αρκετά πράγματα, είχε σίγουρα 2 σακούλες στα χέρια» Η 16χρονη το απόγευμα της Τρίτης επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει τρόφιμα. Βγαίνοντας, όμως, δυο ανήλικοι την αναγνώρισαν, της μίλησαν και εκείνη τράπηκε σε φυγή.

«Ο φίλος μου τότε κατευθείαν της έδειξε την φωτογραφία με το πρόσωπό της και η κοπέλα την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο το πολύ, γύρισε την πλάτη και έφυγε», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι έρευνες

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι μαρτυρίες πολιτών που υποστηρίζουν ότι είδαν το 16χρονο κορίτσι να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, γι’ αυτό και οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην περιοχή γύρω από την Πολυτεχνειούπολη, αλλά και στα πρόσωπα, που ενδεχομένως να έπεισαν το κορίτσι να φύγει από την οικογένειά του και τα οποία πιθανώς να το καθοδήγησαν ώστε να κρύψει τα ίχνη του.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί εκτός από τις περιοχές του Ζωγράφου και στην Πλατεία Βικτωρίας, καθώς, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, το οποίο ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, ρωτώντας σε καφετέριες, πλατείες και καταστήματα έτοιμου φαγητού. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι η κοπέλα κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκεται κοντά.

Οικογενειακή φίλη της 16χρονης υποστήριξε στον ΑΝΤ1: «Κάποιος την προσέγγισε με το ”έλα εδώ, θα βγάλεις πολλά χρήματα, θα είσαι ανεξάρτητη”. Κάποια δουλειά της προσέφεραν προφανώς, φυσικά υπάρχουν πολλές κακές σκέψεις. Υπάρχει έκκληση από τους γονείς, εάν ακούει η Λόρα, την παρακαλούν πάρα πολύ να γυρίσει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



