Πάτρα: Λουκέτο στο ακτινολογικό το απόγευμα – Οριακή η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα λόγω ιατρικών κενών

Χωρίς τη δυνατότητα ακτινολογικών εξετάσεων, κατά την απογευματινή εφημερία, έχει ξεμείνει το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα (Αγ. Αλεξίου). Εδώ και μήνες έχουν συνταξιοδοτηθεί τρεις ακτινολόγοι οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αντικατασταθεί.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη έχει επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, το οποίο αποτελεί υγειονομικό καταφύγιο για εκατοντάδες πολίτες, οι οποίοι ορθώς επιλέγουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Ωστόσο οι εφημερεύοντες γιατροί δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που θέλουν στους ασθενείς τους λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης απεικονιστικών εξετάσεων.

«Εχουμε κάνει σχετικό αίτημα για κάλυψη των κενών που έχουν προκύψει αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Προσπαθήσαμε μήπως βρούμε έστω και εξωτερικό συνεργάτη με μπλοκάκι, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε προσέλευση. Βέβαια είναι γνωστό το πρόβλημα με την έλλειψη που υπάρχει στην ειδικότητα των ακτινολόγων» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαράλαμπος Μπακόπουλος.

Ο ίδιος εξηγεί ότι «οι ασθενείς που πηγαίνουν το απόγευμα και πρέπει να υποβληθούν και σε ακτινολογική εξέταση οι συνάδελφοί τους παραπέμπουν στην πρωινή βάρδια όπου εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. Αποφασίσαμε δε και ενισχύσαμε την πρωινή βάρδια με έναν ακόμα βοηθό ακτινολόγο ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερα περιστατικά».

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Μπακόπουλος, επιτελείται πολύ σημαντικό έργο στο Ακτινολογικό Τμήμα (βλέπε πίνακα).

Σε κάθε περίπτωση, τα κενά του Τμήματος πρέπει να καλυφθούν άμεσα δεδομένου ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λειτουργεί και ως ανάχωμα για την προσέλευση στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Βέβαια, όπως μας ανέφερε ο κ. Μπακόπουλος, τα κενά δεν αφορούν μόνο στο Ακτινολογικό Τμήμα. «Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε οριακά. Εχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με παθολόγους και γενικούς γιατρούς. Στην παρούσα φάση καλύπτουμε τις ανάγκες με παρατάσεις παραμονής των συνταξιούχων γιατρών. Για τους περισσότερους έχουμε εξαντλήσει την τριετία της παράτασης μετά τη συνταξιοδότησή τους. Είναι μείζον πρόβλημα. Αν αρρωστήσει κάποιος δεν έχουμε να τον αντικαταστήσουμε».

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που επικρατεί σε όλη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία υποτίθεται ότι είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζουμε δε ότι το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα είναι το μοναδικό που εφημερεύει και το σαββατοκύριακο, αντιμετωπίζοντας δεκάδες περιστατικά, τα οποία αναγκαστικά θα κατέληγαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του εφημερεύοντος νοσοκομείου.

