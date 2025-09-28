Πάτρα: Ματαιώνεται η λιτανεία της Αγίας Κάρας, κανονικά ο εσπερινός στον ΙΝ Αγίου Ανδρέου

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών ανακοίνωσε ότι, εξαιτίας των εκτάκτων καιρικών συνθηκών και της συνεχούς βροχόπτωσης, δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα (6:00 μ.μ.) Ιερά Λιτανεία της Αγίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου.

Αντί αυτής, θα τελεσθεί στον νέο Ιερό Ναό του Πρωτοκλήτου ο Μέγας Μεθέορτος Εσπερινός και θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα από τις 6:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ.

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών καλεί τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου για να τιμήσουν τον Πολιούχο και Προστάτη της Πάτρας.

