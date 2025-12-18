Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τους ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οι σχετικές δικογραφίες θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

