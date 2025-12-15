Πάτρα: Με νέα Μαρίνα από το καλοκαίρι – Το Υπερταμείο ξεκίνησε τον διαγωνισμό στρατηγικής σημασίας

Μετά από μια μακρά περίοδο αναδιοργάνωσης και εσωτερικών αλλαγών, το Υπερταμείο άνοιξε και επίσημα την προηγούμενη Πέμπτη τον διεθνή διαγωνισμό για την αναβάθμιση της μαρίνας της Πάτρας, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη εξέλιξη για το λιμάνι και συνολικά για την πόλη. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 12,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0».

Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικού Λιμένα / Patradise Mega Yacht Marina» και διεξάγεται ως ανοιχτός διεθνής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Αρμόδια για τη διαγωνιστική διαδικασία είναι η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου, ενώ αναθέτων φορέας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 21 Ιανουαρίου 2026. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου προβλέπεται στους πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ο ανάδοχος θα παρέχει και περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών. Το υπουργείο Τουρισμού είναι ο φορέας χρηματοδότησης, με τις δαπάνες να καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή, ύψους περίπου 14.800 ευρώ, θα καλυφθεί από τον ΟΛΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε διάρκεια έως πέντε μήνες, με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του τουριστικού λιμένα Πατρών. Η δράση επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, που συνδυάζει υποδομές, λογισμικό και υπηρεσίες για την αποτελεσματική διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του τουριστικού λιμένα και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Το σύστημα θα βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και θα υποστηρίζει διασυνδέσεις με Internet of Things (IoT) συσκευές, με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση του τουριστικού λιμένα.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικού λιμένα, ενσωματώνοντας πρακτικές που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και βελτιώνουν την οικονομική του αποδοτικότητα.

Η ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους διαχειριστές του τουριστικού λιμένα όσο και στους χρήστες – επισκέπτες.

Η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών και η αποτελεσματική διαχείριση της μαρίνας Πατρών με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για χρήστες, επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής φάσης, αναμένεται να ακολουθήσει ξεχωριστός διαγωνισμός για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης της μαρίνας σε ιδιώτη επενδυτή.

Το έργο έρχεται να «ξεμπλοκάρει» μια επένδυση που συζητείται εδώ και χρόνια και να δώσει νέα πνοή σε μια έκταση που σήμερα παραμένει ανενεργή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα του θαλάσσιου τουρισμού στην Πάτρα.

Κόμβος θαλάσσιου τουρισμού

Η αναβάθμιση της μαρίνας της Πάτρας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο λιμενικών υποδομών. Είναι μια στρατηγική παρέμβαση με σαφή στόχο να αλλάξει τη σχέση της πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο και να δημιουργήσει έναν νέο πόλο ζωής, τουρισμού και οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο του λιμανιού.

Η χωροθέτηση της μαρίνας στην Κεντρική Λιμενολεκάνη του Βόρειου Λιμένα, ανάμεσα στις προβλήτες Αγίου Νικολάου και Αστιγγος, αξιοποιεί έναν χώρο με μεγάλα ωφέλιμα βάθη, ανεξάρτητο από την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα και τις εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία μιας σύγχρονης μαρίνας μεγάλων σκαφών χωρίς συγκρούσεις χρήσεων, αλλά και με άμεση εγγύτητα στο κέντρο αναψυχής της πόλης.

Το έργο έρχεται να απαντήσει σε μια διαχρονική υστέρηση της Πάτρας στον θαλάσσιο τουρισμό. Παρότι πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η πόλη δεν διέθετε έως σήμερα οργανωμένη μαρίνα που να μπορεί να υποδεχθεί mega yachts και σύγχρονα σκάφη αναψυχής. Με τη νέα υποδομή, η Πάτρα μπαίνει στον χάρτη των προορισμών υψηλών προδιαγραφών, με προφανή οφέλη για την τοπική οικονομία.

Η λειτουργία της μαρίνας αναμένεται να φέρει αυξημένη επισκεψιμότητα, να ενισχύσει την κατανάλωση στην τοπική αγορά και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Παράλληλα, η πρόβλεψη για διασύνδεση της μαρίνας με την τοπική αγορά υλικών και υπηρεσιών δημιουργεί έναν μηχανισμό διάχυσης του οικονομικού οφέλους σε επαγγελματίες της πόλης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιβαλλοντική διάσταση του έργου. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, τα συστήματα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας και νερού, η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και η αυτόματη συλλογή απορριμμάτων εντάσσουν τη μαρίνα σε ένα μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας, σύμφωνο με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Ταυτόχρονα, η μαρίνα δεν απευθύνεται μόνο στους επισκέπτες με σκάφη. Ο αναβαθμισμένος αστικός εξοπλισμός, ο φωτισμός και οι κοινόχρηστοι χώροι δημιουργούν έναν νέο δημόσιο χώρο για τους κατοίκους, μετατρέποντας μια «νεκρή» λιμενική ζώνη σε σημείο καθημερινής ζωής και περιπάτου.

Σε μια πόλη που για χρόνια γύριζε την πλάτη της στο λιμάνι της, η νέα μαρίνα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στη θάλασσα και την αστική καθημερινότητα, αλλάζοντας σταδιακά την εικόνα και τον ρόλο της Πάτρας στον τουριστικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



