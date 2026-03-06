Πάτρα: Μέσα σε λεωφορείο και μπροστά σε έκπληκτους επιβάτες έκαναν χρήση ενέσιμων ουσιών!

Στην Πάτρα μεγάλη ήταν η αναστάτωση όταν σήμερα (6/3/2026) σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 6 επιβάτες αντιλήφθηκαν δύο άτομα να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο λεωφορείο!

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Τότε τα δύο άτομα φέρονται να προχώρησαν σε ενέσιμη χρήση ουσιών μπροστά σε άλλους επιβάτες, προκαλώντας έντονη ανησυχία, μεγάλη αναστάτωση και έντονο προβληματισμό.

Σχεδόν αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο ατόμων για να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος και να διερευνηθεί το περιστατικό σε βάθος όπως άλλωστε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

