Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας

Σε διαδικασία μετακόμισης αναμένεται να εισέλθει το προσεχές διάστημα η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η οποία σήμερα στεγάζεται απέναντι από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (πρώην ΑΤΕΙ Πάτρας).

Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ν. Αχαΐας.

Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την απόφαση δεν έχουν γίνει γνωστοί, όμως η ουσία είναι ότι αναζητείται νέος χώρος. Βεβαίως, η διαδικασία της μετακόμισης δεν είναι απλή, καθώς στο υφιστάμενο ακίνητο, εκτός από τις υπηρεσίες, φιλοξενείται και το μεγάλο αρχείο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Ως εκ τούτου, απαιτείται η εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου, το οποίο, πέραν της επαρκούς χωρητικότητας, θα πρέπει να διαθέτει και υπόγειους, ευρύχωρους αποθηκευτικούς χώρους, προκειμένου να στεγαστεί το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων του αρχείου, που αποτελεί κομβικό στοιχείο για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ηδη έχουν τεθεί στο τραπέζι δύο περιπτώσεις ακινήτων, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Μία από τις επιλογές που έχουν εξεταστεί αφορά κτίριο σε μικρή απόσταση από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πλησίον της οδού Πανεπιστημίου, ωστόσο η αναζήτηση συνεχίζεται.

