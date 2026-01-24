Πάτρα: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγός συνελήφθη μετά από τροχαίο

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην πόλη και είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, ενώ παράλληλα δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις σχετικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

