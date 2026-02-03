Πάτρα: Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της!

Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστηκε σήμερα (3/2/2026).

Βαρύ πένθος, «έφυγε» ο Βασίλης Καραλής, ΦΩΤΟ

Η 65χρονη σύμφωνα με το kalavrytanews.com, φέρεται να αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η Αστυνομία Καλαβρύτων, οι οποίοι μερίμνησαν για τη μεταφορά της με ασφάλεια στην Πάτρα. Η κατάστασή της είναι σοβαρή και η υπόθεση ερευνάται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



