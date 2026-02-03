Πάτρα: Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της!

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Αχαΐας

03 Φεβ. 2026 22:20
Pelop News

Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστηκε σήμερα (3/2/2026).

Η 65χρονη σύμφωνα με το kalavrytanews.com, φέρεται να αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών.
Ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η Αστυνομία Καλαβρύτων, οι οποίοι μερίμνησαν για τη μεταφορά της με ασφάλεια στην Πάτρα. Η κατάστασή της είναι σοβαρή και η υπόθεση ερευνάται.

