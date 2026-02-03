Πάτρα: Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της!
Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Αχαΐας
Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστηκε σήμερα (3/2/2026).
Η 65χρονη σύμφωνα με το kalavrytanews.com, φέρεται να αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών.
Ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η Αστυνομία Καλαβρύτων, οι οποίοι μερίμνησαν για τη μεταφορά της με ασφάλεια στην Πάτρα. Η κατάστασή της είναι σοβαρή και η υπόθεση ερευνάται.
