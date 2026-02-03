Βαρύ πένθος, «έφυγε» ο Βασίλης Καραλής, ΦΩΤΟ

Θλίψη στην οικογένεια του Οργανισμού της Πελοποννήσου

03 Φεβ. 2026 22:12
Pelop News

Στα 88 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Βασίλης Καραλής, σκορπίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένειά του. Θλίψη και στην οικογένεια της Πελοποννήσου, αφού ο εκλιπών ήταν πατέρας της Ευτυχίας Καραλή, συζύγου του οικονομικού διευθυντή του Ομίλου, Κώστα Λουλούδη.

Συγκλονιστικό το post που ανέβασε στο προφίλ της στο Facebook η Ευτυχία Καραλή, αναφέροντας τα εξής: «Σήμερα έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ ο λατρευτός μας πατέρας. Πατέρα ήσουν, είσαι και θα είσαι τα πάντα για εμάς. Ποτέ δεν θα φύγεις από την καρδιά μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τις όμορφες αληθινές στιγμές μαζί σου.

Απέδειξες μέχρι τελευταία στιγμή πόσο δυνατός ΜΑΧΗΤΗΣ υπήρξες από την αρχή της ζωής σου μέχρι και σήμερα με ήθος, αξιοπρέπεια και Ιώβεια υπομονή. ΠΑΤΕΡΑ μας πότε δεν θα ξεχάσω την απέραντη ΑΛΗΘΙΝΗ αγάπη σου στην οικογένεια μας και σε όλο τον κόσμο. Η ευχή σου και οι συμβουλές σου πολύτιμο φυλακτό για την υπόλοιπη ζωή μας!!Θα μας λείψεις Αγάπη μου!!
Δώσε μας δύναμη να συνεχίσουμε Άγγελε μας!!!

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΤΕΡΑ!!!Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα ψυχή μου όμορφη!!!».

Η κηδεία του Βασίλη Καραλή θα γίνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 στις 16.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Βασίλη Ρίου.

Βαρύ πένθος, «έφυγε» ο Βασίλης Καραλής, ΦΩΤΟ
