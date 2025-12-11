Πάτρα: Μια χριστουγεννιάτικη γιορτή γεμάτη φως από το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΟΜΑΙΘΩ και το ΔΗΠΕΘΕ ΦΩΤΟ

Με θερμή συμμετοχή και ξεχωριστή συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΟΜΑΙΘΩ, σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας. Η παράσταση βασίστηκε στο διήγημα του Παπαδιαμάντη «Στο Χριστό στο Κάστρο».

11 Δεκ. 2025 11:28
Pelop News

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, σε συνεργασία με τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τους μαθητές του ΣΤ2 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας  Πατρών.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεργάστηκαν κι αυτή τη χρονιά για να πραγματοποιήσουν την   χριστουγεννιάτικη γιορτή τους και να παρουσιάσουν  το Χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη “Στο Χριστό στο κάστρο”.

Ο καθηγητής υποκριτικής και σκηνοθεσίας στη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Γιάννης Λεοντάρης επιμελήθηκε σκηνοθετικά την παράσταση και με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ του Δήμου Πατρέων, οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και οι μαθητές του ΣΤ2 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας  Πατρών, μας ταξίδευσαν στη Σκιάθο του 18ου αιώνα. Ζωντάνεψαν με ευαισθησία  τους χαρακτήρες του Παπαδιαμάντη και ανέδειξαν την πίστη, την απλότητα και την αλληλεγγύη των ανθρώπων, αλλά αποτύπωσαν με μοναδικό τρόπο το ελληνικό ήθος και το πνεύμα της γιορτής των Χριστουγέννων που ήταν διάχυτο στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ + που πραγματοποιήθηκε η γιορτή.

Συγγενείς και φίλοι των παιδιών χειροκρότησαν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην πραγματοποίηση αυτής της φωτεινής βραδιάς στο κατάμεστο θέατρο, παρουσία και του προέδρου του Κοινωνικού Οργανισμού Θεόδωρου Τουλγαρίδη , του αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  Γιώργου Μαγιάκη, της διευθύντριας του ΚΟΔΗΠ Αγγελικής Ψαρρού, της προϊσταμένης του τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και θερινά ΚΔΑΠ Κατερίνας Νικολακοπούλου αλλά και των εργαζομένων στις  Δομές του Δήμου Πατρέων.

Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ ευχαριστεί την Βάλια Ψωμιάδη για την δημιουργία της αφίσας, τον Ανθόκηπο, (Γούναρη 146), τον Λευτέρη Φραγκόπουλο για τις εκτυπώσεις  και την εταιρεία ζαχαρωτών προϊόντων AMP Candies.

 

