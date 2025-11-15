Πάτρα: Μια εβδομάδα γεμάτη τέχνη, λόγο και δημιουργία στο Πολύεδρο

Εκθέσεις, εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και ένα μεγάλο bazaar βιβλίων τέχνης συνθέτουν το φθινοπωρινό πρόγραμμα του Πολύεδρου, που από τις 17 έως τις 22 Νοεμβρίου ανοίγει τις πόρτες του στη δημιουργία, τη φαντασία και τη συνάντηση ανθρώπων γύρω από την τέχνη και το βιβλίο.

15 Νοέ. 2025 17:48
Pelop News

Το Πολύεδρο υποδέχεται μια ακόμη δημιουργική εβδομάδα με εκδηλώσεις που συνδυάζουν τέχνη, λόγο και συμμετοχικότητα. Από το bazaar βιβλίων τέχνης μέχρι τα εργαστήρια ραψίματος και σχεδίου, τις εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και τα εγκαίνια της νέας έκθεσης του Γιάννη Μαμάη, το πρόγραμμα του χώρου από 17 έως 22 Νοεμβρίου αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για μικρούς και μεγάλους φίλους του Πολύεδρου.

Bazaar βιβλίων τέχνης

Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μοναδικές εκδόσεις και σπάνια βιβλία τέχνης στο bazaar βιβλίων, που φιλοξενείται στους χώρους του Πολύεδρου.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου – «Με βελόνα και κλωστή»

Στις 6:00 μ.μ. συνεχίζονται οι αγαπημένες δημιουργικές συναντήσεις, όπου οι συμμετέχοντες πλέκουν, κεντούν, ράβουν και συζητούν, δημιουργώντας μέσα από τη χαρά της παρέας και της χειροτεχνίας.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Εγκαίνια της έκθεσης «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας»

Στις 8:00 μ.μ. εγκαινιάζεται η έκθεση του Γιάννη Μαμάη, επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος των εκδόσεων Gutenberg, με τίτλο «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας».
Στα εγκαίνια θα μιλήσουν ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, φωτίζοντας τη μυστική γοητεία που κρύβεται στις λεπτομέρειες της τυπογραφίας και του σχεδιασμού βιβλίων.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου – Μέρα αφιερωμένη στη φαντασία

Η ημέρα ξεκινά στις 10:30 το πρωί με την εκπαιδευτική δράση για παιδιά «Με ένα βιβλίο ονειρεύομαι και ταξιδεύω», όπου οι μικροί συμμετέχοντες γνωρίζουν τον κόσμο του βιβλίου μέσα από παιχνίδι και δημιουργία.
Ακολουθεί στις 1:00 μ.μ. το μεσημεριανό workshop με μολύβι και κάρβουνο για ενήλικες (διάρκεια έως τις 4:00 μ.μ.), όπου κάθε κούπα καφέ ή ποτήρι κρασί συνοδεύεται από ένα φύλλο χαρτί και ένα θέμα —τον κήπο— για να σχεδιάσουμε και να ονειρευτούμε.

