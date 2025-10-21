Πάτρα: Μια κορδέλα και... ό,τι γίνει - Τρεις μέρες ανοιχτή η τρύπα στη Φιλοποίμενος ΦΩΤΟ

Μια ακόμα εικόνα εγκατάλειψης στο κέντρο της Πάτρας, αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Φιλοποίμενος και Αγίου Ανδρέου, όπου έχει ανοίξει τρύπα στο οδόστρωμα, ακριβώς δίπλα σε σχάρα φρεατίου.

Η τρύπα παραμένει ανοιχτή εδώ και τρεις ημέρες, προκαλώντας ανησυχία σε πεζούς και οδηγούς που κινούνται καθημερινά από το σημείο.

Παρά τον εμφανή κίνδυνο, το πρόβλημα μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται μόνο με μια κορδέλα και ένα πρόχειρο κιγκλίδωμα, που μετά βίας προειδοποιούν για το σημείο.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές: η άσφαλτος έχει υποχωρήσει, σχηματίζοντας κενό κάτω από το φρεάτιο, το οποίο φαίνεται να έχει υποσκαφεί, ενώ η διάβαση των πεζών γίνεται κυριολεκτικά «με δική τους ευθύνη».

Φωτογραφίες: Κώστας Βικάτος

