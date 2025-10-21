Πάτρα: Μια κορδέλα και… ό,τι γίνει – Τρεις μέρες ανοιχτή η τρύπα στη Φιλοποίμενος ΦΩΤΟ

Επικίνδυνο σημείο παραμένει για τρίτο 24ωρο η διασταύρωση Φιλοποίμενος και Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει δίπλα σε φρεάτιο. Η μόνη «προστασία» για οδηγούς και πεζούς είναι μια κόκκινη κορδέλα και ένα πρόχειρο κιγκλίδωμα.

Πάτρα: Μια κορδέλα και... ό,τι γίνει - Τρεις μέρες ανοιχτή η τρύπα στη Φιλοποίμενος ΦΩΤΟ
21 Οκτ. 2025 11:55
Pelop News

Μια ακόμα εικόνα εγκατάλειψης στο κέντρο της Πάτρας, αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Φιλοποίμενος και Αγίου Ανδρέου, όπου έχει ανοίξει τρύπα στο οδόστρωμα, ακριβώς δίπλα σε σχάρα φρεατίου.

Η τρύπα παραμένει ανοιχτή εδώ και τρεις ημέρες, προκαλώντας ανησυχία σε πεζούς και οδηγούς που κινούνται καθημερινά από το σημείο.

Πάτρα: Μια κορδέλα και... ό,τι γίνει - Τρεις μέρες ανοιχτή η τρύπα στη Φιλοποίμενος ΦΩΤΟ

Παρά τον εμφανή κίνδυνο, το πρόβλημα μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται μόνο με μια κορδέλα και ένα πρόχειρο κιγκλίδωμα, που μετά βίας προειδοποιούν για το σημείο.

Πάτρα: Μια κορδέλα και... ό,τι γίνει - Τρεις μέρες ανοιχτή η τρύπα στη Φιλοποίμενος ΦΩΤΟ

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές: η άσφαλτος έχει υποχωρήσει, σχηματίζοντας κενό κάτω από το φρεάτιο, το οποίο φαίνεται να έχει υποσκαφεί, ενώ η διάβαση των πεζών γίνεται κυριολεκτικά «με δική τους ευθύνη».

Πάτρα: Μια κορδέλα και... ό,τι γίνει - Τρεις μέρες ανοιχτή η τρύπα στη Φιλοποίμενος ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες: Κώστας Βικάτος

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ