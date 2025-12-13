Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Ανδρέα Καρκαβίτσα φιλοξενεί το Πολύεδρο, με αφορμή τη νέα εκδοτική σειρά «Ανδρέας Καρκαβίτσας – Πεζά», σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ερευνητές και καθηγητές αναδεικνύουν πλευρές του έργου του μεγάλου πεζογράφου.
Εκδήλωση με τίτλο «Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ανάμεσά μας. Από την εκδοτική στην πρόσληψη» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, με αφορμή την εκδοτική σειρά του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων « Ανδρέας Καρκαβίτσας – Πεζά». Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών- Ειδίκευση ΒΝΕΣ.
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γ.Ι. Ξυδόπουλος, Κοσμήτορας ΣΑΚΕ, Παν. Πατρών.
Θα μιλήσουν η Στέση Αθήνη (Ομότιμη Καθηγήτρια Παν. Πατρών), Διηγήματα & Διηγήματα εκτός συλλογών και ο Κωνσταντίνος Χρυσόγελος (Επίκουρος Καθηγητής Παν.Πατρών) ,Η Λυγερή.
Θα σχολιάσουν οι επιμελητές Πέρσα Αποστολή (Επίκουρη Καθηγήτρια, ΔΠΘ), Γεωργία Γκότση (Καθηγήτρια, Παν. Πατρών) και Θανάσης Κούγκουλος (Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΘ).
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News