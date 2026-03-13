Πάτρα: Μια βραδιά παιδείας και ποίησης για τα 190 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τον Οδυσσέα Ελύτη ΦΩΤΟ

Σε κλίμα συγκίνησης και ουσιαστικού σεβασμού προς την παιδεία και τον πολιτισμό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στο κατάμεστο Royal Theater της Πάτρας, η εκδήλωση με τίτλο «Παιδεία, Όραμα & Φως», αφιερωμένη στα 190 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και στα 30 χρόνια μνήμης του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν συμβολικό φόρο τιμής στη διαδρομή σχεδόν δύο αιώνων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η οποία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε μια παιδεία που δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά επιδιώκει τη διαμόρφωση χαρακτήρων, την καλλιέργεια του πνεύματος και τη μετάδοση αξιών. Στο ίδιο πλαίσιο αναδείχθηκε και η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, ως ένας κόσμος φωτός, γλώσσας, ελευθερίας και πνευματικής ευγένειας, που συνομιλεί ουσιαστικά με την αποστολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών, Μάνος Πετράκης, ο οποίος έδωσε το στίγμα της βραδιάς πριν καλέσει στο βήμα τον πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καταξιωμένο γλωσσολόγο και καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μπαμπινιώτης παρουσίασε συνοπτικά την ιστορική διαδρομή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των Αρσακείων Σχολείων, επισημαίνοντας πως η μακρά αυτή πορεία συναντά οργανικά το έργο του Ελύτη, ακριβώς επειδή οι αξίες της ελληνικής γλώσσας, του φωτός, της ελευθερίας και της πνευματικής καλλιέργειας βρίσκονται στον πυρήνα και των δύο.

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχε το καλλιτεχνικό μέρος, το οποίο αποδείχθηκε και το πιο ζωντανό κομμάτι της βραδιάς. Οι μαθητές, με ευαισθησία, ενθουσιασμό και σκηνική ωριμότητα, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από την ποιητική παρακαταθήκη του Οδυσσέα Ελύτη, συνθέτοντας μια ατμόσφαιρα μνήμης, δημιουργίας και εσωτερικού φωτός. Μέσα από αφηγήσεις, ποιήματα, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα, έδωσαν υπόσταση στο πνεύμα της βραδιάς και ανέδειξαν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη συνέχεια του οράματος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας μέσα από τις νεότερες γενιές.

Για την προετοιμασία της εκδήλωσης εργάστηκαν με αφοσίωση εκπαιδευτικοί και συνεργάτες των σχολείων, καλύπτοντας όλα τα επιμέρους πεδία της καλλιτεχνικής και οργανωτικής σύνθεσης. Στην επιλογή και διδασκαλία των κειμένων συνέβαλαν οι φιλόλογοι Ν. Αναστασοπούλου, Στ. Ανδρωνά, Αικ. Γεωργίου, Ρ. Δημητροπούλου, Σ. Διαμαντοπούλου, Χ. Παλυβού και Σ. Ρηγοπούλου, οι δασκάλες Ν. Αναστασίου και Ολ. Παπούλια, καθώς και οι νηπιαγωγοί Ν.Δ. Παππά και Γ. Κωνσταντινοπούλου.

Στη σκηνική προετοιμασία των μαθητών συνέβαλε η καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής Κ. Κωστοπούλου, ενώ για την τεχνική υποστήριξη και τη συμμετοχή στο τραγούδι εργάστηκε ο καθηγητής Πληροφορικής Χ. Ζώτος. Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης, τη διεύθυνση της χορωδίας και τη συνοδεία στο πιάνο ανέλαβε η καθηγήτρια Μουσικής Λ. Λυμπεροπούλου, με πολύτιμη και την υποστήριξη της Χ. Βαρσάμη, υπεύθυνης των μουσικών συνόλων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Στο μουσικό μέρος συμμετείχαν επίσης οι Δ. Μακρής στην κιθάρα, Σπ. Στασινόπουλος στο μπουζούκι και S. Candel στη βιόλα.

Στην επιμέλεια των χορών συνεργάστηκαν ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αθ. Λουκόπουλος και ο Β. Σταμόπουλος, δάσκαλος του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών, ενώ τον σχεδιασμό της πρόσκλησης και της αφίσας της εκδήλωσης επιμελήθηκε η εικαστικός Κ. Στασινοπούλου.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και της πανεπιστημιακής ζωής. Ανάμεσά τους ήταν ο γενικός γραμματέας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σ. Γκλαβάς, η επόπτρια των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Κ. Παππά, η αναπληρώτρια επόπτριας Σ. Σταθοπούλου, η συντονίστρια Ελληνικών της Πρωτοβάθμιας Αθ. Μακροπόδη, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και εταίρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Δ. Μούρτζης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Χ. Μπονάνος, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Αν. Φίλιας, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γ. Ντάτσικα, η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη ως εκπρόσωπος του δημάρχου Πατρέων, καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών, εκπρόσωποι της πολιτείας και της τοπικής Εκκλησίας.

Οι Διευθύνσεις των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, ολοκληρώνοντας τη βραδιά, εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της, αλλά και στο κοινό που γέμισε το θέατρο, τιμώντας με την παρουσία του μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη μνήμη.

