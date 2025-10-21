Πάτρα: Μοναδική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ

Τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις… οδηγικές τους ικανότητες στις πιο διάσημες πίστες της Formula 1 έχουν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Πάτρα.

Έως και τις 25 Οκτωβρίου, επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της Αχαϊκής πόλης φιλοξενούν προσομοιωτές Formula 1 και δίνουν στους fans των υψηλών ταχυτήτων τη μοναδική ευκαιρία να μπουν εικονικά στη θέση των πιλότων, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.

Με τρεις μεγάλες οθόνες και ήχο που θυμίζει κινητήρα αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο προσομοιωτής μεταφέρει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, σε όποια πίστα επιλέξουν για να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία Formula 1.

Οι προσομοιωτές έρχονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της συνεργασίας της Allwyn, μητρικής του ΟΠΑΠ, με τη Formula 1 και την ομάδα F1 της McLaren και είναι διαθέσιμοι στα εξής σημεία:

* Πανεπιστημίου 447

* Νοταρά 75

* Γεωργίου Παπανδρέου 51

* Κορίνθου 360

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



