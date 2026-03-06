Πάτρα: Ναρκωτικά σε δέμα, πολλά χάπια έκσταση και συλλήψεις

Για εισαγωγή ναρκωτικών και συγκεκριμένα κάνναβης, συνελήφθησαν 4 άτομα, στην Πάτρα, σε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, το βράδυ της Πέμπτης 5/03/2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr εντοπίστηκαν σε δέμα που είχε σταλεί από τ εξωτερικό στην Πάτρα, ενώ σε έρευνες στα σπίτια των τεσσάρων κατηγορουμένων, βρέθηκαν περίπου 1.000 ναρκωτικά χάπια έκσταση (ecstasy).

