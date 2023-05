Πάτρα: Νέα εξάδα υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο του σπιράλ

Πιστό στη δέσμευσή του για τακτική εβδομαδιαία ανακοίνωση υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του σπιράλ στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, ανακοινώνει σήμερα έξι νέους ενεργούς συμπολίτες μας με όρεξη και μεράκι για δουλειά και κοινή βούληση να βάλουν τέλος στη μιζέρια και την απραξία στο Δήμο της Πάτρας.

Πρόκειται για δύο γυναίκες και τέσσερεις άνδρες -ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, υπάλληλοι και καλλιτέχνες – οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ως υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του σπιράλ, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του υποψήφιου Πέτρου Ψωμά την προοπτική η Πάτρα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

Ειδικότερα, στο ψηφοδέλτιο του σπιράλ εντάσσονται ο Χρήστος Βασιλόπουλος, Σμήναρχος εν αποστρατεία, για μια «Πάτρα ελκυστική, πρότυπο μέτρο σύγκρισης», ο επαγγελματίας Τάσος Γασπαρινάτος ο οποίος υποστηρίζει πως «είναι καιρός να δούμε την πόλη μας όπως της αξίζει», ο Κώστας Γκόντας, creative designer, που ονειρεύεται την «Πάτρα, αυλή των θαυμάτων», ο ιδιωτικός υπάλληλος Μιχάλης Mαυρίκος «για μία Πάτρα όμορφη και λειτουργική» καθώς και οι κυρίες Μαρία Ντζελβέ, βρεφονηπιοκόμος, που πιστεύει στην «καθαριότητα, επισκεψιμότητα, οργάνωση, ασφάλεια» και Ελένη Χριστοπούλου, νοσηλεύτρια που θέλει μια «πόλη προσβάσιμη και λειτουργική για όλους τους πολίτες».

ΟΙ 6 ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1. Βασιλόπουλος Χρήστος του Βασιλείου

Σμήναρχος ΕΑ

#διοίκηση

«Πάτρα ελκυστική, πρότυπο μέτρο σύγκρισης»

«Η πόλη μας, η αγαπημένη μας πόλη, έχει πολλές δυνατότητες αλλά και πολλές πληγές. Στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να επουλώσουμε τις πληγές. Ο έγκαιρος και ορθός σχεδιασμός καθώς και η αποτελεσματική εργασία αποτελούν βασικές αρχές ισχυρής και ικανής διοίκησης. Το σπιράλ διαθέτει όλα τα παραπάνω, κυρίως όμως διαθέτει την αγάπη για την πόλη, τη γνώση για τη δράση, τη διάθεση για προσφορά. Τέλος, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, χωρίς σύγκρουση αλλά με σύνθεση διαφορετικών απόψεων, η παράταξη του Πέτρου Ψωμά, αποτελεί την ελπίδα της πόλης μας. Την ελπίδα να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας, μια πόλη σύγχρονη, ασφαλή, οικονομικά ανεπτυγμένη, κοινωνικά ευαίσθητη, λειτουργική. Μια πόλη ελκυστική, που θα αποτελεί όχι μόνο το πρότυπο αλλά και μέτρο σύγκρισης για τις άλλες πόλεις της πατρίδας μας».

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος μεγάλωσε στην Πάτρα και αποφοίτησε από το 4ο Γενικό Λύκειο Πατρών. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων (Τμήμα Εφοδιασμού), της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών, της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, του Σχολείου Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έχει υπηρετήσει σχεδόν σε όλους τους τύπους Μονάδων της ΠΑ (μονάδες αεροσκαφών, συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ραντάρ), εφοδιασμού, επισκευαστικά κέντρα) έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης που προβλέπονταν από τον βαθμό και την ειδικότητά του. Υπηρέτησε στο Σώμα Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρώην Γιουγκοσλαβία (Κροατία-Ζάγκρεμπ, Βοσνία Ερζεγοβίνη-Σεράγεβο) ως Διευθυντής Υποστήριξης στο Αρχηγείο του Σώματος.

Επίσης, είναι μέλος του Εθελοντικού Τμήματος Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών, Άγημα «Παναγιώτης Καρατζάς» και του Συλλόγου Ιστορικών παιχνιδιών «Δον Κιχώτης». Είναι παντρεμένος με την Σοφία Χρυσοχοΐδου, κοινωνική λειτουργό-εκπαιδευτικό, και έχουν τρία παιδιά 20, 18 και 12 ετών.

2. Γασπαρινάτος Αναστάσιος του Ελευθέριου

Κουρέας

#περιβάλλον

«Είναι καιρός να δούμε την πόλη μας όπως της αξίζει»

«Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε δημοτικές εκλογές. Πήρα αυτή την απόφαση, γιατί στο πρόσωπο του Πέτρου Ψωμά είδα έναν άνθρωπο ηθικό, με αξίες, όραμα και όρεξη για δουλειά. Πιστεύω ότι θα κάνει τα πάντα για να δούμε την Πάτρα έτσι όπως όλοι την ονειρευόμαστε. Γι’ αυτό κι εγώ θα τον στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις και θα βοηθήσω να φτιάξουμε μαζί μια νέα Πάτρα, έτσι όπως της αξίζει. Κουράστηκα να βλέπω την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα να βουλιάζει. Είναι καιρός να κοιτάξουμε μπροστά, μακριά από κόμματα και πολιτικούς. Είναι καιρός να δούμε την πόλη μας όπως της αξίζει».

Ο Τάσος Γασπαρινάτος γεννήθηκε στην Πάτρα το Δεκέμβριο του 1971 όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου με την ειδικότητα του οδοντοτεχνίτη. Ακολούθησε την ειδικότητά του για 10 χρόνια, αργότερα όμως εργάστηκε ως dj σε αρκετά μαγαζιά στην Πάτρα. Επιπλέον, υπήρξε ιδιοκτήτης ενός από τα καταστήματα Mayaba. Εδώ και 23 χρόνια εργάζεται ως κουρέας στην επιχείρηση «ΘΡΙΞ».

3. Γκόντας Κώστας του Γεωργίου

Creative Designer

#πολιτισμός

«Πάτρα, η αυλή των θαυμάτων»

«Η αισθητική για εμένα είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που φανερώνει αλλά και διαμορφώνει τη γνώση, τη συμπεριφορά, την ευγένεια, και γενικότερα τον πολιτισμό των ανθρώπων. Υπάρχει μια παροιμία που λέει “η καλή νοικοκυρά φαίνεται από την αυλή της”. Σε αντιστοιχία, η πόλη μας (η αυλή μας) είναι άσχημη και προσβάλλει όλους όσους θεωρούμε τους εαυτούς μας νοικοκύρηδες. Αυτό συνέβη, γιατί αφήσαμε για χρόνια τη διαχείρισή της σε ανθρώπους που δεν είχαν προτεραιότητά τους την αισθητική. Γνωρίζοντας το κίνημα του σπιράλ είδα έναν νέο, νεανικό και φρέσκο αέρα να διαπερνά τις γειτονιές της Πάτρας διαχέοντας μια αισθητική που υπόσχεται πολλά για τους κατοίκους της και τα παιδιά τους. Αρκεί και αυτοί να σηκωθούν από την αδιαφορία του καναπέ και να συμβάλλουν με την επί τόπου παρουσία τους στην προσπάθεια αυτή.

Αυτός είναι ο λόγος που προσωπικά επιλέγω να υποστηρίξω το σπιράλ και τον πατρινό Πέτρο Ψωμά.

Ο Κώστας Γκόντας είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του τμήματος Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό βιομηχανικού σχεδιασμού το 1992 (ΕΟΜΜΕΧ) και το τρίτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας το 1999. Κατέχει δύο συμμετοχές στους παγκόσμιους διαγωνισμούς επίπλων IFDA στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 2004 και Good Design στο Σικάγο το 2009. Το 2000 συμμετείχε στον διαγωνισμό σχεδιασμού μπουκαλιών για την Coca Cola. Επιπλέον, ήταν από το 1990 μέχρι το 1997 βασικός interior designer της Interna contract ltd. Έχει διατελέσει βοηθός σκηνογράφου για τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές στην Αθήνα την περίοδο 1993-1996. Το 1999 ίδρυσε το στούντιο COGO DESIGN, το οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Συνεργάστηκε ως σχεδιαστής επίπλων με την ιταλική εταιρεία Veneta Sedie στη Padova το 2007 και τα επόμενα χρόνια παρουσίασε τις δικές του σειρές επίπλων. Το 2015 δημιούργησε τη Wallpaperart.gr, ένα στούντιο δημιουργίας ψηφιακών έργων τέχνης ενώ δύο χρόνια αργότερα έγινε συνιδρυτής του στούντιο Triart στη Νέα Υόρκη. Ταυτόχρονα, δημιούργησε ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων καθημερινής χρήσης με προσαρμοσμένες εικόνες από την Τriart. Διετέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής του πατρινού καρναβαλιού από το 2008 μέχρι το 2015.

Έχει σχεδιάσει και επιβλέψει μια σειρά από ξενοδοχεία, βίλες και καταστήματα, όπως τα

Sea Breeze Luxury Beachfront Resort Santorini, Curio collection by Hilton και Acro Blue Luxury Suites Caldera Santorini καθώς και τα βραβευμένα – La Mer – Deluxe Hotel and Spa Santorini και Gem Villa.

4. Mαυρίκος Μιχάλης του Δημητρίου

Ιδιωτικός υπάλληλος

#αθλητισμός

«Για μία Πάτρα όμορφη και λειτουργική»

«Συμμετέχω με το σπιράλ ως μέλος της ομάδας #αθλητισμός, γιατί ονειρεύομαι την πόλη μου όμορφη και λειτουργική. Αν θέλεις να καταφέρεις κάτι πολύ, τότε τα λόγια και τα όνειρα πρέπει να γίνουν πράξεις. Νιώθω έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί ως ενεργός πολίτης αυτής της πόλης και να συμμετάσχω μέσα από πράξεις. Θέλω κι εγώ να είμαι μέρος αυτής της αλλαγής που έχει ανάγκη η Πάτρα μας. Με τις γνώσεις μου, το ενδιαφέρον και την προσωπική μου εμπειρία οραματίζομαι την πόλη μου ως αθλητικό πόλο έλξης.»

Ο Μιχάλης Μαυρίκος εργάζεται και ζει στην Πάτρα με την οικογένειά του. Έχει σπουδάσει Λογιστική και έχει ειδικευτεί στο business coaching μέσω της προσέγγισης του Καρλ Γιουνγκ. Η αγάπη του για τον αθλητισμό τον κρατά συνδεδεμένο από μικρή ηλικία με πολλά και διαφορετικά αθλήματα. Τα τελευταία χρόνια είναι αθλητής μεγάλων αποστάσεων και ενεργό μέλος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας. Ο συνδυασμός των σπουδών του και το αστείρευτο ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση με τον κόσμο, τον οδήγησε πριν 16 χρόνια στο χώρο των πωλήσεων. Οι φιλοδοξίες και ο ζήλος για συνεχή εξέλιξη τον έφεραν στην εμπορική διεύθυνση της εταιρίας Μπακάρ ΑΕ του ομίλου Μπακαλάρος. Η πολυετής ενασχόληση με τα κοινά, τον καθιστά ενεργό πολίτη που γνωρίζει τα προβλήματα αυτής της πόλης και θέλει να δραστηριοποιηθεί στην αυτοδιοίκηση έχοντας σημαίνοντα ρόλο.

5. Ντζελβέ Μαρία του Βασιλείου

Βρεφονηπιοκόμος

#παιδεία

«Καθαριότητα, επισκεψιμότητα, οργάνωση, ασφάλεια»

«Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στην ζωή μου με τα κοινά. Αυτό άλλαξε τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι η Πάτρα μαραζώνει. Η πόλη που ζω με την οικογένεια μου, δεν είναι αυτή που ήταν. Έχει γίνει αφιλόξενη, βρώμικη και έχει μείνει στάσιμη σε όλους τους τομείς. Μου αρέσουν τα ταξίδια και έχω δει πολλές πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι περισσότερες είναι όμορφες, προσβάσιμες, σύγχρονες, καθαρές. Αυτό θέλω και για την Πάτρα! Η παράταξη του Πέτρου Ψωμά, έχει ανθρώπους με καθαρή ματιά, χωρίς κομματικούς φακούς αλλά μόνο έναν στόχο… μια καλύτερη πόλη. Καθώς εγώ δεν έχω αναμειχθεί ποτέ με κόμματα και πολιτικές ιδεολογίες, το σπιράλ είναι ο μόνος φιλόξενος χώρος όπου μπορώ να συνεισφέρω στην πόλη μου.»

Η Μαρία Ντζελβέ γεννήθηκε στην Πάτρα το 1981. Η καταγωγή της είναι από τη Ναύπακτο. Έχει σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος και εργάστηκε από το 2001 μέχρι και το 2022 στον ιδιωτικό τομέα, στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής αγωγής. Πρόσφατα μεταπήδησε στον χώρο του τουρισμού. Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί.

6. Χριστοπούλου Ελένη του Παναγιώτη

Νοσηλεύτρια

#κοινωνία

«Πόλη προσβάσιμη και λειτουργική για όλους τους πολίτες»

«Στην απόφαση για συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές του 2023 συνετέλεσε η γνωριμία μου με το σπιράλ. Η ενασχόληση με την ομάδα εργασίας #κοινωνία αλλά και οι υπόλοιπες δράσεις με έκαναν να δω με άλλο μάτι τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της πόλης . Η ύπαρξη μιας παράταξης ανεξάρτητης, ανοικτής και με αξιόλογα μέλη από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της πόλης, με έπεισαν ότι αξίζει τον κόπο ένας απλός πολίτης να κινητοποιηθεί και να ασχοληθεί με τα κοινά, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις ιδέες του. Τώρα είναι η ευκαιρία, η Πάτρα να περάσει στα χέρια των πολιτών της, καθιστώντας την λειτουργική για όλους!»

Η Ελένη Χριστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και κατοικεί στην Πάτρα από το 1980. Αποφοίτησε από το 6ο λύκειο Πατρών το 1990 και το 1994 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Από το 1995 εργάζεται στο ΠΓΝ Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”, στο τμήμα του χειρουργείου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, εργάστηκε για λίγους μήνες σε κλινική Cοvid και σαν υπεύθυνη σε ΜΕΘ Covid του νοσοκομείου. Είναι μέλος της δημοτικής παράταξης σπιράλ από το Νοέμβριο του 2019 και από τον Ιανουάριο του 2022 είναι συντονίστρια της ομάδας εργασίας #κοινωνία και μέλος του πολιτικού συμβουλίου του σπιράλ. Είναι παντρεμένη με τον Σωτήρη Πάνο.