Πάτρα: Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες ξηλώθηκαν τα προστατευτικά ΦΩΤΟ

Συνεχίζονται οι φθορές στο ιστορικό σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, όπου άγνωστοι πέταξαν δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες τα προστατευτικά που έχουν τοποθετηθεί για τις εργασίες συντήρησης, προκειμένου να συνεχίσουν τα γκράφιτι στο μνημείο.

Πάτρα: Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου - Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες ξηλώθηκαν τα προστατευτικά ΦΩΤΟ
20 Νοέ. 2025 12:55
Pelop News

Σειρά περιστατικών φθοράς καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο ιστορικό σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου. Τα προστατευτικά που έχουν τοποθετηθεί γύρω από το μνημείο, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, ξηλώθηκαν δύο φορές σε λιγότερο από μία ημέρα.

Αρχικά, άγνωστοι πέταξαν τα πάνελ το προηγούμενο βράδυ, μετακινώντας τα από τη θέση τους και αφήνοντας εκτεθειμένο το μνημείο. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Πέμπτης, σημειώθηκε νέο περιστατικό, με τα προστατευτικά να έχουν ξανά σπρωχτεί και μεταφερθεί σε διαφορετικό σημείο της πλατείας.

Πάτρα: Άγνωστοι πέταξαν τα προστατευτικά του σιντριβανιού για να συνεχίσουν τα γκράφιτι – Γιώργος Ρώρος: «Άμεση φύλαξη των μνημείων»

Οι συνεχείς παρεμβάσεις ακυρώνουν τις προσπάθειες συντήρησης και επιτρέπουν στους δράστες να συνεχίζουν τα γκράφιτι πάνω στο σιντριβάνι, ένα από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της Πάτρας. Το γεγονός δημιουργεί έντονη ανησυχία για την έλλειψη φύλαξης και για τον κίνδυνο περαιτέρω φθορών, όχι μόνο για το συγκεκριμένο μνημείο αλλά και για τα υπόλοιπα στοιχεία της πλατείας.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να ζητούν άμεση μέριμνα για την προστασία του σιντριβανιού και συνολικά της πλατείας Γεωργίου, ώστε να μην υπονομευθεί η διαδικασία αποκατάστασής του.

