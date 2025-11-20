Πάτρα: Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες ξηλώθηκαν τα προστατευτικά ΦΩΤΟ

Σειρά περιστατικών φθοράς καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο ιστορικό σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου. Τα προστατευτικά που έχουν τοποθετηθεί γύρω από το μνημείο, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, ξηλώθηκαν δύο φορές σε λιγότερο από μία ημέρα.

Αρχικά, άγνωστοι πέταξαν τα πάνελ το προηγούμενο βράδυ, μετακινώντας τα από τη θέση τους και αφήνοντας εκτεθειμένο το μνημείο. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Πέμπτης, σημειώθηκε νέο περιστατικό, με τα προστατευτικά να έχουν ξανά σπρωχτεί και μεταφερθεί σε διαφορετικό σημείο της πλατείας.

Πάτρα: Άγνωστοι πέταξαν τα προστατευτικά του σιντριβανιού για να συνεχίσουν τα γκράφιτι – Γιώργος Ρώρος: «Άμεση φύλαξη των μνημείων»

Οι συνεχείς παρεμβάσεις ακυρώνουν τις προσπάθειες συντήρησης και επιτρέπουν στους δράστες να συνεχίζουν τα γκράφιτι πάνω στο σιντριβάνι, ένα από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της Πάτρας. Το γεγονός δημιουργεί έντονη ανησυχία για την έλλειψη φύλαξης και για τον κίνδυνο περαιτέρω φθορών, όχι μόνο για το συγκεκριμένο μνημείο αλλά και για τα υπόλοιπα στοιχεία της πλατείας.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να ζητούν άμεση μέριμνα για την προστασία του σιντριβανιού και συνολικά της πλατείας Γεωργίου, ώστε να μην υπονομευθεί η διαδικασία αποκατάστασής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



