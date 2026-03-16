Πάτρα: Νέο τριήμερο παραστάσεων για το «Μια (;) Γυναίκα Μόνη» στο Λιθογραφείον

Μετά την πρώτη εβδομάδα παραστάσεων, στις 6, 7 και 8 Μαρτίου, και την ανταπόκριση που βρήκε από το κοινό, η Θ.Ο.Ε.Π.Π. συνεχίζει τη φετινή της θεατρική διαδρομή με ένα νέο τριήμερο στο Θέατρο Λιθογραφείον, από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026.

Η ομάδα παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Μια (;) Γυναίκα Μόνη», σε σκηνοθεσία Αναστασίας Ντρίζη, επιλέγοντας αυτή τη φορά να ανεβάσει στη σκηνή μια θεατρική σπουδή πάνω σε κείμενο της Φράνκα Ράμε. Πρόκειται για μια παράσταση που δεν επιδιώκει να καταδικάσει συλλήβδην τους άνδρες ούτε να τοποθετήσει τις γυναίκες σε μια εύκολη θέση ηρωοποίησης. Αντίθετα, επιχειρεί να δώσει φωνή στις γυναίκες και στους πολλαπλούς ρόλους που τους αποδίδονται ήδη από τη γέννησή τους, μέσα σε ένα πλαίσιο ανοχής, δικαιολόγησης και σιωπηλής αποδοχής κάθε μορφής βίας — σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής ή νοητικής.

Όπως σημειώνει η Αναστασία Ντρίζη, το ερώτημα που αναδύεται μέσα από την παράσταση είναι βαθιά υπαρξιακό: μέσα από ποιον δρόμο μπορεί τελικά να έρθει η λύτρωση;

Στη σκηνή του Θεάτρου Λιθογραφείον εμφανίζονται, με αλφαβητική σειρά, οι Μάσιγκα Αδαμοπούλου, Μαριετίνα Βαρβαρίγου, Αγγελική Κολυπέρα, Σοφία Παπαδοπούλου, Γεωργία Τζιώρα και Τατιάνα Τσάλεζα.

Την επεξεργασία του κειμένου και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αναστασία Ντρίζη, βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Χρήστος Αβραντινής, ενώ τη μουσική, τα ηχητικά και το trailer έχει επιμεληθεί ο D Max. Τον σχεδιασμό και τον χειρισμό των φωτισμών έχει αναλάβει ο Χρήστος Σταθόπουλος, ενώ τις φωτογραφίες της παράστασης και την επιμέλεια της αφίσας η Κική Κατσίγιαννη. Βοηθοί παραγωγής είναι η Μαρία Κωσταβασίλη και η Αρχοντούλα Κουτσολιάκου, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια αποτελούν παραγωγή της Θ.Ο.Ε.Π.Π.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στο Θέατρο Λιθογραφείον, στη Μαίζωνος 172Β, στις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Μαρτίου, καθώς και στις 27, 28 και 29 Μαρτίου 2026. Οι ώρες έναρξης είναι 21.15 για την Παρασκευή και το Σάββατο και 20.00 για την Κυριακή.

Τα εισιτήρια διατίθενται στην είσοδο του θεάτρου, με τη γενική είσοδο να ανέρχεται στα 12 ευρώ. Το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ, άτομα άνω των 65 ετών και ομάδες άνω των οκτώ ατόμων διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών που διαθέτουν ατέλεια εισέρχονται δωρεάν, με υποχρεωτική όμως προηγούμενη κράτηση.

Για κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο 6978 254 591, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και μέσω της σελίδας της παράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Θ.Ο.Ε.Π.Π. εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και όλους τους χορηγούς που στήριξαν την πραγματοποίηση της παράστασης, καθώς και προς τους χορηγούς επικοινωνίας και τις επιχειρήσεις που στάθηκαν δίπλα στη νέα αυτή παραγωγή στην Πάτρα.

