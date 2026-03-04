Πάτρα: Νίκη της ζωής για το βρέφος με μηνιγγίτιδα – Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ μετά από 11 ημέρες

Ευχάριστη εξέλιξη είχε η περιπέτεια υγείας του πέντε μηνών βρέφους που είχε προσβληθεί από βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή από τη Ζάκυνθο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Μετά από 11 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, το παιδί κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να βγει από την απομόνωση, σκορπίζοντας ανακούφιση στην οικογένειά του αλλά και στο ιατρικό προσωπικό.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».

«Μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΥ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος», έγραψε, ευχόμενος στον μικρό «ήρωα» από τη Ζάκυνθο «από δω και πέρα μόνο χαρές».

Η διακομιδή και η μάχη στη ΜΕΘ

Το βρέφος είχε μεταφερθεί στο Ρίο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων κρίθηκε επιβεβλημένη, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να δίνει μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το παιδί προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων στις 16:11 της 21ης Φεβρουαρίου 2026 με εμπύρετο και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Η κατάσταση εκτιμήθηκε από εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου.

Καταγγελία της μητέρας και παρέμβαση Υπουργείου

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε ότι η εφημερεύουσα παιδίατρος δεν προσήλθε στο νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι η καθοδήγηση για τη χορήγηση αντιβίωσης δόθηκε τηλεφωνικά. Όπως ανέφερε, προχώρησε σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.

Σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί η παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου που είχε εφημερία εκείνη την ημέρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διέταξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε το περιστατικό «θλιβερό», επισημαίνοντας ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ και ότι «καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ». Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στο παιδί και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2026

Ανακούφιση και αναμονή πορισμάτων

Η θετική πορεία της υγείας του βρέφους φέρνει ανακούφιση, ωστόσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε διοικητικό επίπεδο, με την ολοκλήρωση της ΕΔΕ να αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, η μάχη που δόθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Ρίου αναδεικνύει –όπως υπογραμμίζουν υγειονομικοί κύκλοι– την καθοριστική σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της άμεσης διακομιδής και της εξειδικευμένης εντατικής φροντίδας σε τόσο σοβαρά περιστατικά.

