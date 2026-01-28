Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συζητήθηκε χθες το πρωί στη δημοτική επιτροπή του Δήμου Πατρέων η έκτακτη χρηματοδότηση που θα λάβει ο Δήμος μέσω του ειδικού προγράμματος φυσικών καταστροφών για υποδομές ΟΤΑ, με αφορμή τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.

Η Πάτρα ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά, με καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και φυσικό περιβάλλον. Ο Δήμος είχε κινηθεί έγκαιρα, καταθέτοντας ήδη από τις 18 Αυγούστου πλήρη φάκελο στο αρμόδιο υπουργείο, διεκδικώντας έργα αποκατάστασης και πρόληψης συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς ενημέρωσε το σώμα ότι εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών για το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών που αφορά υποδομές ΟΤΑ, στο πλαίσιο αποκατάστασης των ζημιών από τις περσινές πυρκαγιές. Οπως έκανε γνωστό, από το σύνολο των αιτημάτων του Δήμου εγκρίθηκε χρηματοδότηση 4,5 εκατ. ευρώ, ποσό αισθητά μικρότερο από αυτό που είχε ζητηθεί.

«Καταλαβαίνετε ότι δεν δόθηκαν τα χρήματα που απαιτούνται και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, τόσο για την αποκατάσταση των καταστροφών όσο και για την πρόληψη, θα είναι περιορισμένες» σημείωσε ο κ. Μελάς, προειδοποιώντας ότι και την επόμενη χρονιά η συζήτηση θα επανέλθει με το ίδιο ερώτημα: «θα λέμε πάλι ότι δεν κάναμε όσα έπρεπε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος έχει θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες για την αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων. Πρώτη και άμεση ανάγκη αποτελεί το Δημοτικό Σχολείο Βούντενης, όπου υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης. Παράλληλα, προτεραιότητα δίνεται σε παρεμβάσεις στην οδό Ομήρου και στην οδό Αγίου Τρύφωνος, από την περιοχή της Ξερόλακκας έως τη Διάκου, ώστε να λειτουργούν τόσο ως οδοί διαφυγής όσο και ως ζώνες αντιπυρικής προστασίας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, έργα στο δάσος Καρκαλός στο Καστρίτσι ώστε να προστατευθεί.

«Είναι λίγα τα χρήματα μπροστά σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα διεκδικήσουμε και άλλα από το υπουργείο» κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος που είχε αποστείλει ο Δήμος Πατρέων περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα αιτημάτων, που δεν περιορίζονται μόνο σε τεχνικά έργα. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε πλήρης καταγραφή των ζημιών σε καμένες εκτάσεις και λαϊκές περιουσίες, αποζημιώσεις στο 100% των απωλειών για κατοίκους, επαγγελματίες και αγρότες, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και άμεση κρατική χρηματοδότηση για βασικές υποδομές, τη ΔΕΥΑΠ και τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων, ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας, δημιουργίας δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα και κήρυξης όλων των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, χωρίς αλλαγή χρήσης γης.

Παρά τη μερική έγκριση, στον Δήμο ξεκαθαρίζουν ότι η διεκδίκηση θα συνεχιστεί, καθώς –όπως επισημαίνουν– οι ανάγκες που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές ξεπερνούν κατά πολύ τα κονδύλια που εγκρίθηκαν.

