Πάτρα: Ο Δήμος πήρε μέτρα για τους πεζόδρομους

Μετά και το πρόσφατο ρεπορτάζ της «Πελοποννήσου» περί της ασυδοσίας που επικρατεί στους πεζόδρομους του κέντρου της πόλης, κυρίως από δίκυκλα τα οποία συνεργάζονται με καταστήματα εστίασης, ο Δήμος πήρε μέτρα.

Ο δήμος από σήμερα έχει τοποθετήσει ειδικό κάγκελο με σήμα στην συμβολή Πατρέως και Μαιζώνος ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα τροχοφόρα με εξαίρεση μόνο τα οχήματα εργοταξίου τα οποία έχουν να κάνουν με εργασίες που γίνονται ακόμα στην Πλατεία Γεωργίου.

