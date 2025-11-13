Πάτρα: Ο Δήμος προχωρά την αποκατάσταση της μαρίνας από αύριο!

Ο Δήμος Πατρέων ξεκινά αύριο, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, το έργο αποξήλωσης και αποκατάστασης της ξύλινης επικάλυψης των τσιμεντένιων προβλητών της Μαρίνας της Πάτρας, με στόχο τη σταδιακή και ασφαλή αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης, εδώ και χρόνια, δημοτικής υποδομής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:



Η μαρίνα της Πάτρας, κατά την παραχώρησή της στο Δήμο, δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις δεν είχαν τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Μετά από χρόνια ενεργειών των Υπηρεσιών του Δήμου, εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 το έγγραφο αδειοδότησης χρήσης και νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων, το οποίο επιτρέπει πλέον την έναρξη της διαδικασίας πλήρους αδειοδότησης, την εφαρμογή του Master Plan της μαρίνας και την προώθηση έργων αποκατάστασης με πλήρη θεσμική κάλυψη.



Ο Δήμος επέλεξε να ολοκληρώσει πρώτα τη διαδικασία νομιμοποίησης, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία που αφορά μόνιμες εγκαταστάσεις στη μαρίνα, ώστε όλες οι επεμβάσεις να υλοποιηθούν βάσει του εκπονημένου Master Plan, με πλήρη νομιμότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Οι πρώτες παρεμβάσεις αφορούν τις έξι ξύλινες σταθερές προβλήτες, των οποίων η αποκατάσταση θα προχωρήσει σταδιακά και ανά ζεύγος, προκειμένου να διαταραχθεί στο ελάχιστο δυνατό η λειτουργία της μαρίνας. Οι δύο πρώτες αναμένεται να παραδοθούν άμεσα και πριν το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία των τριών πλωτών εξεδρών για τα φιλοξενούμενα σκάφη, για τις οποίες ο ανάδοχος έχει ήδη παραλάβει τμήματα του απαραίτητου εξοπλισμού και αναμένει από τον προμηθευτή του την παραλαβή των πλωτών μερών τους ώστε να προχωρήσει στην τοποθέτηση.

Αύριο από τις 7 πμ έως τις 4 μμ θα απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων στον δρόμο εντός της Μαρίνας από την είσοδο έως το Θεατράκι.



Ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει τις παρεμβάσεις για να παραδίδονται στον Πατραϊκό λαό δημόσιες, ανοιχτές και λειτουργικές εγκαταστάσεις, που θα μπορεί να απολαμβάνει ο ίδιος και τα παιδιά του, και όχι λίγοι προνομιούχοι. Σε αυτή την προσπάθεια βρίσκεται αντιμέτωπος με θεσμικές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, που προκαλούν συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν την αρπαγή της δημόσιας περιουσίας, κάτι που έγινε ξεκάθαρο με την «εξπρές» αδειοδότηση της πριβέ μαρίνας για σούπερ γιοτ, την οποία ο ΟΛΠΑ ετοιμάζεται να παραδώσει σε «επενδυτές», αφού του τακτοποιήσουμε το χώρο, με χρηματοδότηση 12 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης (χρήματα του πατραϊκού λαού).



Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, κόντρα σε όλες τις δυσκολίες, ώστε ο Πατραϊκός λαός να μπορεί να χαίρεται τη θάλασσα που του ανήκει και όχι να την βλέπει από μακριά, πίσω από κάγκελα και φράχτες.

