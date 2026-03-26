Πάτρα: «Ο γιος μου από θαύμα ζει σήμερα», συγκλονίζει ο πατέρας του 8χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος που τον χτύπησε και φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών και να του επιτέθηκε απρόκλητα

26 Μαρ. 2026 23:21
Pelop News

Στην Πάτρα στο δικαστικό μέγαρο προσήλθε στις 10 σήμερα (26/3/2026) 16χρονος μαθητής Λυκείου, που κατηγορείται ότι το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας τραυμάτισε στο μάτι έναν 8χρονο μαθητή στο σχολικό προαύλιο.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταθέσεις των γονέων του 16χρονου ως μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η απολογία του ίδιου του ανηλίκου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και την καταγγελία του πατέρα του θύματος, ο 16χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών και να επιτέθηκε απρόκλητα στον 8χρονο την ώρα που εκείνος σχολούσε από το δημοτικό. Το περιστατικό σημειώθηκε στον κοινό προαύλιο χώρο που μοιράζονται τα δύο σχολεία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Όπως είπε ο 8χρονος στο Star: «Όπως σχόλασα, στα καλά καθούμενα ήρθε και μου βάρεσε μπουνιά στο μάτι, χωρίς να πω τίποτα, ούτε να τον βρίσω, τίποτα. Φοβήθηκα, έτρεχα και πήγα στο σπίτι μου κατευθείαν και έκλαιγα και το είπα και στον πατέρα μου».

Ο πατέρας του 8χρονου μαθητή είπε: «Κάνω το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ, που το παιδί δεν του τράβηξε μαχαίρι. Πάλι καλά γιατί ο γιος μου από θαύμα ζει σήμερα. Αν λοιπόν τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο λόγω της βίας, τότε δεν έχει νόημα για τίποτα».

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς ορούς, όπως να τον παρακολουθούν οι επιμελητές ανηλικων και να μην ξαναπλησιάσει τον 8χρονο.

