Πάτρα: Ο καιρός δεν πτόησε τους μικρούς καρναβαλιστές – ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Παρά τις καιρικές συνθήκες, το κέντρο της Πάτρας πλημμύρισε σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, από χρώμα, χαρά και δημιουργικότητα, με την Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών να δίνει τον πιο φωτεινό τόνο στη φετινή διοργάνωση.

Περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές, μαζί με τους συνοδούς τους, συμμετείχαν σε 100 ομάδες, ξεκινώντας από την πλατεία Ομονοίας και μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή αισιοδοξίας και φαντασίας.

Η διαδρομή της παρέλασης

Η πομπή ακολούθησε τη διαδρομή Γούναρη – Κορίνθου, περνώντας περιμετρικά από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α΄, με κατάληξη και εξόδους από τις οδούς Ερμού και Αγίου Νικολάου. Καθ’ όλη τη διάρκεια, οι δρόμοι γέμισαν στολές, χρώματα και παιδικά χαμόγελα, μεταφέροντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα της καρναβαλικής περιόδου.

Μουσική, ρυθμός και καρναβαλική διάθεση

Τον ρυθμό έδωσε η Δημοτική Μουσική, ενώ η αγαπημένη μασκότ του Πατρινού Καρναβαλιού, ο Τζίτζικας, ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στη γιορτή.

Η Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών επιβεβαίωσε και φέτος ότι η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού χτυπά δυνατά μέσα από τα παιδιά, χαρίζοντας στην πόλη εικόνες χαράς, ελπίδας και ανεμελιάς.

