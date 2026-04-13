Πάτρα: Ο «Κωδικός Μίστερ Μπάμπα» ανεβαίνει στις Γραμμές Τέχνης με τη θεατρική ομάδα «Ιδρώμενα»

Μια νέα θεατρική παραγωγή ετοιμάζεται να βγει στη σκηνή της Πάτρας αμέσως μετά το Πάσχα, με τη θεατρική ομάδα «Ιδρώμενα» να επιστρέφει στις Γραμμές Τέχνης με το έργο «Κωδικός Μίστερ Μπάμπα». Οι παραστάσεις θα δοθούν για δύο τριήμερα, από τις 17 έως τις 26 Απριλίου, σε ένα ανέβασμα που υπόσχεται χιούμορ, ανατροπές και χαρακτήρες γεμάτους αντιφάσεις.

13 Απρ. 2026 11:10
Pelop News

Η θεατρική ομάδα «Ιδρώμενα» συνεχίζει τη διαδρομή της στο θεατρικό τοπίο της Πάτρας και ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της έργο με τίτλο «Κωδικός Μίστερ Μπάμπα» στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης», στη Μαιζώνος 271, απέναντι από τον ΣΣ Αγίου Ανδρέα.

Η έναρξη των παραστάσεων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, ενώ το έργο θα παρουσιαστεί σε δύο τριήμερα: 17, 18 και 19 Απριλίου, αλλά και 24, 25 και 26 Απριλίου. Όλες οι παραστάσεις θα ξεκινούν στις 9:15 το βράδυ.

Για κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6995737355.

Η ιδιαιτερότητα της ομάδας «Ιδρώμενα» βρίσκεται και στη σύνθεσή της. Δεν πρόκειται για μια συμβατική θεατρική ομάδα, αλλά για μια παρέα ανθρώπων που προέρχονται από τον χώρο των μεγάλων αποστάσεων και του μαραθωνίου, με κοινή αγάπη τόσο για τον αθλητισμό όσο και για τη σκηνή.

Από αυτή τη διπλή ταυτότητα προέκυψε και το όνομα της ομάδας: «Ιδρώμενα», ένας τίτλος που ενώνει τον ιδρώτα με τα δρώμενα και αποτυπώνει ακριβώς τη φιλοσοφία της. Η ομάδα συνεχίζει, όπως σημειώνει, τα «θεατρικά της χιλιόμετρα», μεταφέροντας στη σκηνή την ενέργεια, την επιμονή και την ομαδικότητα που χαρακτηρίζουν και την αθλητική της αφετηρία.

Ο Νώντας Φωκάς υπογράφει ξανά το νέο ανέβασμα

Ο Νώντας Φωκάς, που είναι και ο ίδιος συναθλητής, υπογράφει και αυτή τη φορά το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Μετά τις προηγούμενες δουλειές της ομάδας, που άφησαν θετικό αποτύπωμα και πέτυχαν τον στόχο τους στο κοινό, οι «Ιδρώμενα» επιχειρούν τώρα μια νέα θεατρική διαδρομή, αυτή τη φορά μέσα από ένα έργο χαρακτήρων.

Το «Κωδικός Μίστερ Μπάμπα» παρουσιάζεται ως μια σπονδυλωτή κωμωδία με ανατρεπτική διάθεση. Οι δημιουργοί της παράστασης μιλούν για ένα έργο στο οποίο τα πρόσωπα αποκαλύπτονται και αυτοαναιρούνται ταυτόχρονα, οι βεβαιότητες γκρεμίζονται και το κωμικό συνυπάρχει με το τραγικό. Οι προσδοκίες μπλέκονται με τις απογοητεύσεις, η ανάγκη για έλεγχο συγκρούεται με την αδυναμία και το αποτέλεσμα υπόσχεται μια παράσταση που θέλει να διασκεδάσει, αλλά και να προκαλέσει.

Χαρακτήρες εύθραυστοι, αγωνίες οικείες, ανατροπές επί σκηνής

Σύμφωνα με την περιγραφή της ομάδας, το έργο φέρνει στη σκηνή πρόσωπα εύθραυστα και ταυτόχρονα βέβαια για τον εαυτό τους, χαρακτήρες που κινούνται μέσα σε αμφίβολες διεκδικήσεις, άλλοτε οδηγούν τις καταστάσεις και άλλοτε παρασύρονται από αυτές.

Είναι άνθρωποι που ελπίζουν, αγωνιούν για το αύριο, χάνουν το σήμερα, μεγεθύνουν τα ασήμαντα και συρρικνώνουν όσα έχουν πραγματικό βάρος. Μέσα σε αυτό το τοπίο, κάποιοι φαίνεται να κερδίζουν και κάποιοι να εκτίθενται, με την παράσταση να πατά πάνω στις ανθρώπινες αδυναμίες και στον τρόπο που αυτές μπορούν να γίνουν στόχος, σχόλιο ή και μηχανισμός εξουσίας.

Η ομάδα προαναγγέλλει μια παράσταση που θέλει να ιντριγκάρει και να εκπλήξει, κρατώντας το στοιχείο της ανατροπής ζωντανό μέχρι τέλους.

Οι συντελεστές της παράστασης

Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Νώντα Φωκά.

Στην παράσταση παίζουν οι: Μπαρμπετάκης Αντώνης, Ζαφείρης Κώστας, Γραμμένος Γιώργος, Γιαμαρέλου Μαρία, Λάμπος Κώστας, Βουδούκης Θεόδωρος, Καζαμαριώτης Κώστας, Ξούλου Βασιλική, Χρυσανθακοπούλου Λίλα και Αθανασάτου Ελισάβετ.

Τα σκηνικά υπογράφει ο Κώστας Καζαμαριώτης, ενώ τα εφέ φωτισμού είναι του Κώστα Γιωτόπουλου.

Η διαδρομή της ομάδας από τον Κάλαμο μέχρι τη σκηνή

Η θεατρική ομάδα «Ιδρώμενα» ιδρύθηκε το 2018 από μια παρέα μαραθωνοδρόμων, οι οποίοι είχαν βρεθεί στον Κάλαμο για ένα διήμερο φεστιβάλ αγώνα δρόμου και καλλιτεχνικών δράσεων. Εκεί, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της ομάδας, ο αείμνηστος συναθλητής και φίλος Χριστόφορος Δουραμάνης έδωσε την πρώτη ώθηση για μια κοινή πορεία και έξω από τις προπονήσεις.

Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η ιδέα να «τρέξουν» μαζί και σε έναν διαφορετικό στίβο, με αφετηρία την αγάπη για το θέατρο. Αυτή η ιδέα εξελίχθηκε σε μια ομάδα με σταθερή παρουσία, που συνεχίζει να μεταφέρει στη σκηνή τη συλλογικότητα, τη συνέπεια και την ανάγκη για έκφραση.

