Πάτρα: Ο Παπαδιαμάντης «ζωντανεύει» στο Αρχαιολογικό Μουσείο με «Τ’ αγνάντεμα»

Μια μουσικοαφηγηματική παράσταση βασισμένη στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη παρουσιάζει το Λύκειον των Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

24 Απρ. 2026 11:13
Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη διοργανώνει το Λύκειον των Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών, φέρνοντας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών τη μουσικοαφηγηματική παράσταση «Τ’ αγνάντεμα», βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών, με σταθερή προσήλωση στην παράδοση, την παιδεία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, επιχειρεί μέσα από αυτή την παραγωγή να φωτίσει τον παπαδιαμαντικό κόσμο: τον άνθρωπο, τη φύση, τη θάλασσα, την αναμονή, την αγάπη και τα βαθύτερα συναισθήματα της ελληνικής ζωής.

Ένα ταξίδι στη Σκιάθο, στη θάλασσα και στη μνήμη

Το διήγημα «Τ’ αγνάντεμα», που δημοσιεύθηκε το 1899, μεταφέρει τον αναγνώστη στη Σκιάθο και στον κόσμο των ναυτικών και των οικογενειών τους.

Μέσα από την αναχώρηση των θαλασσινών για τα μακρινά τους ταξίδια, αναδύονται εικόνες καθημερινής ζωής, ήθη, κοινωνικοί ρόλοι και αντιλήψεις μιας άλλης εποχής, δοσμένα με τη γνώριμη λιτότητα, τη χάρη και τη συγκίνηση της γραφής του Παπαδιαμάντη.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται και ο θρύλος της Φλανδρώς, μιας γυναικείας μορφής δεμένης με την αγάπη, την προσμονή και τη θάλασσα, που παρέμεινε ζωντανή στη λαϊκή μνήμη μέσα στον χρόνο.

Αφήγηση, παραδοσιακό τραγούδι και ζωντανή μουσική

Την αφήγηση του κειμένου αναλαμβάνει ο ηθοποιός Σπύρος Κουβαρδάς, προσεγγίζοντας τον λόγο του Παπαδιαμάντη με ευαισθησία, μέτρο και σεβασμό.

Στην παράσταση συμμετέχει η Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών, με θαλασσινά τραγούδια, καθώς και το τμήμα Παραδοσιακών Κρουστών. Οι δύο ομάδες συμβάλλουν στη ζωντανή ατμόσφαιρα της βραδιάς, μέσα από τη φωνητική έκφραση, τον ρυθμό και τη συλλογική καλλιτεχνική παρουσία.

Τη μουσική πλαισιώνουν οι μουσικοί Γιάννης Παναγιωτόπουλος και Πέννυ Γεωργοπούλου, με ήχους από πολίτικη λύρα, νέι και σαντούρι.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Αρετή Μίγγου.

Οι συμμετέχοντες

Στη Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού συμμετέχουν οι: Κατερίνα Πολυκρέτη, Μαρία Τσότρα, Μαίρη Οικονόμου, Ελένη Ροντίδου, Βασιλική Μάντζαρη, Ιωάννα Γεωργιάδη, Αναστασία Κατσουλιέρη, Ελένη Σμυρνιώτη, Μαριλένα Σταμπολίτη και Αντιγόνη Καμαρινού.

Στην ομάδα Παραδοσιακών Κρουστών συμμετέχουν οι: Μίνα Δημοπούλου, Χρυσή Καραπαναγιώτη, Βαγγέλης Κουφός, Όλγα Δημητρακοπούλου, Σοφία Πανουτσοπούλου, Ιωάννα Δρούμπαλη, Ελένη Πατσού και Χαρά Νικολοπούλου.

