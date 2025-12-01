Πάτρα: Ο Βασίλης Αϊβαλής για τον θάνατο του Δημήτρη Χωρίτου

«Σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν στην καθαρή, υπεύθυνη και ανθρώπινη δημοσιογραφία ο Δήμητρης Χωρίτος».

01 Δεκ. 2025 10:33
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» Βασίλης Αϊβαλής, σε συλληπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του δημοσιογράφου, Δημήτρη Χωρίτου, μεταξύ άλλω ανέφερε:«Σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν στην καθαρή, υπεύθυνη και ανθρώπινη δημοσιογραφία».

Πάτρα: Πένθος στον Τύπο για τον Δημήτρη Χωρίτο, πότε θα γίνει η κηδεία

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Χωρίτου μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Υπήρξε ένας δημοσιογράφος που υπηρέτησε με συνέπεια την ενημέρωση, με σεβασμό προς τον πολίτη και με αφοσίωση στις αρχές της δεοντολογίας. Καινοτόμος στην προσέγγισή του, με βαθιά δημοκρατικές αντιλήψεις και διεισδυτικός στην είδηση, ο Δημήτρης αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν στην καθαρή, υπεύθυνη και ανθρώπινη δημοσιογραφία, αλλά και στην αναγκαιότητα του δημοσίου διαλόγου.

Ο Δημήτρης δεν υπήρξε απλώς παρατηρητής των γεγονότων. Υπήρξε ενεργός φωνή της κοινωνίας, άνθρωπος που αντιμετώπιζε την αλήθεια με θάρρος και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη που θα θυμίζει σε όλους μας τι σημαίνει επαγγελματισμός και ήθος.

Ως επικεφαλής της παράταξής μας, εκφράζω τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από το έργο και την προσφορά του.

Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
