Πάτρα: Πένθος στον Τύπο για τον Δημήτρη Χωρίτο, πότε θα γίνει η κηδεία

Η Πάτρα θρηνεί τον χαμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και ανιδιοτέλεια το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Εφυγε χθες το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, μετά από γενναία, αλλά άνιση μάχη που έδινε για μήνες με τον καρκίνο.