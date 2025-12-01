Πάτρα: Πένθος στον Τύπο για τον Δημήτρη Χωρίτο, πότε θα γίνει η κηδεία
Εφυγε το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 61 ετών, μετά από γενναία, αλλά άνιση μάχη που έδινε για μήνες με τον καρκίνο.
Η Πάτρα θρηνεί τον χαμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και ανιδιοτέλεια το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Εφυγε χθες το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, μετά από γενναία, αλλά άνιση μάχη που έδινε για μήνες με τον καρκίνο.
