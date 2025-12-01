Πάτρα: Πένθος στον Τύπο για τον Δημήτρη Χωρίτο, πότε θα γίνει η κηδεία

Εφυγε το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 61 ετών, μετά από γενναία, αλλά άνιση μάχη που έδινε για μήνες με τον καρκίνο.

Πάτρα: Πένθος στον Τύπο για τον Δημήτρη Χωρίτο, πότε θα γίνει η κηδεία
01 Δεκ. 2025 8:04
Pelop News

Η Πάτρα θρηνεί τον χαμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και   ανιδιοτέλεια το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Εφυγε χθες το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, μετά από γενναία, αλλά άνιση μάχη που έδινε για μήνες με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Χωρίτος αγωνίστηκε για την παρουσίαση της αλήθειας τόσο μέσα από τα ρεπορτάζ όσο και μέσα από τις αναλύσεις του, διατηρώντας πάντα τη δεοντολογία και το ήθος που χαρακτηρίζει τον αληθινό δημοσιογράφο. Η προσφορά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Πάτρας.

Από το 1995 είχε αναλάβει την έκδοση του περιοδικού της εφημερίδας «Ημέρα». Το 2000 ανέλαβε διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Ημέρα» και το 2005 διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα «Σημερινή». Ηταν επίσης διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα «Ρεπόρτερ», καθώς επίσης και παρουσιαστής τηλεοπτικών δελτίων, εκπομπών και πολιτικός σχολιαστής στους τηλεοπτικούς σταθμούς Achaia Channel, Super B, BEST TV, ενώ έκανε τα τελευταία χρόνια ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Πάτρας. H κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη στις 2μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Τα διοικητικά συμβούλια της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών, συνήθλαν εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του μέλους τους, Δημήτρη Χωρίτου, και αποφάσισαν ομόφωνα να εκπροσωπηθούν στην κηδεία και να καταθέσουν στεφάνι στη σορό του, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς του Δημήτρη Χωρίτου στην αντικειμενική ενημέρωση και στην ανάδειξη των ζητημάτων της πόλης και της περιοχής.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει για τον Δημήτρη Χωρίτο ότι υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, αξιοπρέπεια και ήθος. «Οσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον συναντήσαμε στα ρεπορτάζ της πόλης, ξέρουμε καλά την αγάπη του για την Πάτρα και την αστείρευτη ενέργεια με την οποία κατέγραφε τα γεγονότα».

Η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη αναφέρει ότι ο Δημήτρης Χωρίτος υπήρξε έγκυρος συνομιλητής και συμπαραστάτης. Δοτικός και με ευρύτητα στην επικοινωνία και στην ερμηνεία της επικαιρότητας. Μαχητής και καθαρός μέχρι το τέλος.

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας αναφέρει ότι ο Δημήτρης Χωρίτος υπηρέτησε με σθένος και χωρίς συμβιβασμούς τη μαχόμενη δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις. Τον δημόσιο λόγο του τον χαρακτήριζε η αξιοπρέπεια και η κριτική του ματιά στα γεγονότα, με σεβασμό στη δεοντολογία της σωστής ενημέρωσης.

