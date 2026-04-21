Πάτρα: Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας στα Βραβεία Jean Moréas και το μήνυμα για τη δύναμη της ποίησης ΒΙΝΤΕΟ

Στην τελετή απονομής των Διεθνών Ποιητικών Βραβείων Jean Moréas, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, έδωσε το «παρών» ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας. Στην τοποθέτησή του στάθηκε στον ρόλο της ποίησης ως πνευματικού και πολιτιστικού αποτυπώματος, αλλά και στη σημασία του θεσμού για την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας.

21 Απρ. 2026 14:59
Pelop News

Η παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα στην τελετή απονομής των Διεθνών Ποιητικών Βραβείων Jean Moréas, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, ανέδειξε τη διαρκή αξία της ποίησης ως φορέα πολιτισμού και εξωστρέφειας της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας.

Στην ομιλία του, ο υφυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ποίηση δεν αποτελεί απλώς μια τέχνη του λόγου αλλά μια πνευματική πυξίδα που αναδεικνύει την ταυτότητά μας και μας συνδέει με τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των βραβείων Jean Moréas, τα οποία, από το 2017, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ποιητικής δημιουργίας και δίνουν βήμα τόσο σε καταξιωμένους δημιουργούς όσο και σε νέες ελπιδοφόρες φωνές.

Αναφερόμενος στον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο -τον Jean Moréas- ο οποίος ξεκίνησε από την Πάτρα για να πρωταγωνιστήσει στην ευρωπαϊκή σκηνή, σημείωσε ότι παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο της πολιτιστικής γέφυρας, που οφείλουμε να ενισχύουμε.

Ο κ. Φωτήλας συνεχάρη τους διοργανωτές, την κριτική επιτροπή και τους βραβευθέντες για τη συμβολή τους στη διατήρηση της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης, τονίζοντας ότι η στήριξη τέτοιων θεσμών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το υπουργείο Πολιτισμού αλλά και τον ίδιο προσωπικά. «Το υπουργείο Πολιτισμού, υπό την καθοδήγηση της υπουργού μας, Λίνας Μενδώνη, μεριμνούμε διαρκώς για να ενθαρρύνουμε την ποιητική δημιουργία με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, γιατί πιστεύουμε βαθιά και αληθινά  στη λυτρωτική δύναμη της ποίησης» είπε χαρακτηριστικά.

