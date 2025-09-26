Πάτρα: Οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας

Στην Πάτρα από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος συνελήφθη άνδρας που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ από το όχημα είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι Πέμπτη 25/09/2025, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



