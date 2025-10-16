Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα που του είχε αφαιρεθεί για… μέθη

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, όταν διαπίστωσαν πως ο οδηγός που σταμάτησαν για έλεγχο, όχι μόνο ήταν μεθυσμένος, αλλά είχε ήδη χάσει το δίπλωμά του για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

16 Οκτ. 2025 12:41
Pelop News

Στα χέρια των αστυνομικών της Τροχαίας Πατρών κατέληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι του είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για παράβαση σχετική με μέθη.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός όχι μόνο είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά στερούνταν και άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή είχε αφαιρεθεί έπειτα από προηγούμενη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τον ίδιο λόγο.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πατρών.
