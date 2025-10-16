Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα που του είχε αφαιρεθεί για… μέθη
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, όταν διαπίστωσαν πως ο οδηγός που σταμάτησαν για έλεγχο, όχι μόνο ήταν μεθυσμένος, αλλά είχε ήδη χάσει το δίπλωμά του για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Στα χέρια των αστυνομικών της Τροχαίας Πατρών κατέληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι του είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για παράβαση σχετική με μέθη.
Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός όχι μόνο είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά στερούνταν και άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή είχε αφαιρεθεί έπειτα από προηγούμενη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τον ίδιο λόγο.
Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πατρών.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News