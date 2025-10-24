Πάτρα: Οι αφιλόξενοι σε 35.000 φοιτητές και το πλαίσιο αντιπαράθεσης

Δεν υπάρχει ελπίδα να καμφθούν δογματισμοί και ιδεοληψίες χρόνων

Πάτρα: Οι αφιλόξενοι σε 35.000 φοιτητές και το πλαίσιο αντιπαράθεσης
24 Οκτ. 2025 17:00
Pelop News

Η συνεργασία με καλή πίστη των θεσμικών φορέων είναι μια αυτονόητη υποχρέωσή τους, πολύ δε περισσότερο όταν αφορά την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των σπουδών της νεολαίας μας.

Τέτοιο κλίμα, όμως, δεν υπάρχει ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τη δημοτική αρχή της Πάτρας, σε βαθμό που να αναρωτιέται ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας «αν γνωρίζει ο Δήμος ότι η Πάτρα διαθέτει Πανεπιστήμιο».

Αφορμή αυτή τη φορά, όπως είναι γνωστό, είναι το αίτημα του Πανεπιστημίου να επιδοτηθεί από τον Δήμο το φοιτητικό εισιτήριο, κάτι που εφαρμόζεται σε άλλους δήμους και περιφέρειες της χώρας.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η δημοτική αρχή έχει μια πάγια θέση. Λέει ότι οφείλει το κράτος να μεριμνά και να παρέχει δωρεάν παιδεία στους νέους. Αρα, στο κράτος πρέπει να στραφεί το Πανεπιστήμιο. Δεν πρόκειται ν’ αλλάξει η θέση του Πελετίδη. Δεν υπάρχει ελπίδα να καμφθούν δογματισμοί και ιδεοληψίες χρόνων.

Διαβάστε επίσης: Πελετίδης: «Κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές» – Επιστολή στον Δήμα για λύση μέσω ΚΤΕΛ

Κατά τη δημοτική αρχή, οι φοιτητές από άλλα μέρη της χώρας που σπουδάζουν στην Πάτρα είναι υποχρεωμένοι μόνο να τα «ακουμπάνε» στην πόλη. Κι αν παρίσταται ανάγκη ανταποδοτικότητας, αυτή να μην καλύπτεται από την πόλη, αλλά από το κράτος.

Χθες, «ανεπίσημος σπόουκμαν» της δημοτικής αρχής όξυνε τα πνεύματα με σχετική ανάρτησή του. Καταλόγισε στον Πρύτανη ότι κινείται στα όρια της «θεσμικής εκτροπής», επειδή αναρωτήθηκε αν γνωρίζει ο Δήμος ότι διαθέτει η Πάτρα Πανεπιστήμιο.

Υπογράμμισε δε, ότι «ο κ. Μπούρας κάνει συστηματικά αντιπολίτευση στη δημοτική αρχή». Παράλληλα, τον εγκάλεσε, επειδή σε πρόσφατη συνάντησή του στο Μεσολόγγι με την υπουργό Παιδείας δεν την προέτρεψε να επιδοτήσει το φοιτητικό εισιτήριο, ενώ αναρωτήθηκε γιατί ο κ. πρύτανης δεν προέτρεψε και τον Δήμο Μεσολογγίου να συνδράμει τους φοιτητές της Ιεράς Πόλης;

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ο «ανεπίσημος εκπρόσωπος» της δημοτικής αρχής επιστράτευσε τα επιχειρήματά του, τα οποία νομίζουμε από τη δική μας πλευρά ότι συνιστούν μια άλλη «εκτροπή» σε αντίθεση με την ουσία της οξείας διένεξης Πανεπιστημίου – Δήμου.

ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Ο δημόσιος διάλογος εκτρέπεται από την ουσία. Εξηγούμαστε: Με την άρνησή της η δημοτική αρχή είναι σαν να δείχνει αφιλόξενα αισθήματα σε 35.000 φοιτητές, που διαμένουν και σπουδάζουν στην Πάτρα και αφήνουν κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Εύλογη είναι η σκέψη: Στέκεται με ανταποδοτικό πνεύμα απέναντί τους;

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η απάντηση, δυστυχώς, είναι όχι. Διότι η δημοτική αρχή, στη βάση της δικής της ιδεοληψίας, θεωρεί ότι ακόμη και τα έξοδα μετάβασης των φοιτητών από και προς το Πανεπιστήμιο πρέπει να τα πληρώνει το κράτος.

Αν όχι και την επίσκεψή τους στον… κουρέα ή το κομμωτήριο. Ισως και τις… βενζίνες τους, όταν πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής τους και επιστρέφουν από τις διακοπές τους στην Πάτρα. Κοντολογίς, με την υπερβολή της η δημοτική αρχή υποδηλώνει την απροθυμία της να δείξει ότι νοιάζεται πραγματικά για τον φοιτητόκοσμο. Αντιθέτως, νοιάζεται για να κάνει αυτή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ξεκάθαρες κουβέντες…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Διαβήτης: Διαμαρτυρία πασχόντων για διακοπή χορήγησης ταινιών – Η μέτρηση είναι θέμα ζωής
19:55 Ζάκυνθος: Τα στοιχεία του 36χρονου, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
19:45 Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu
19:37 Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική
19:29 «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», 21 μήνες φυλάκιση για τις απειλές
19:20 «Ζώνη, σώμα και κάθισμα είχαν γίνει ένα», αποκαλύψεις σοκ για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
19:10 Μπονέλης στον Peloponnisos FM: «Κανένας θάνατος λουόμενου το καλοκαίρι του 2025»
19:00 Πάτρα – Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα… του Λούβρου
18:55 Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
18:47 Καιρός: Μετά τις βροχές και καταιγίδες, πάλι άνοδος της θερμοκρασίας
18:37 Η Γενετική μας ιστορία μπορεί να σώσει ζωές
18:33 Κέλλας στη Βουλή: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη»
18:23 Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι»
18:15 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών
18:11 Οι «σφυρίχτρες» για την διπλή μάχη του ΝΟΠ με Πανιώνιο
18:00 Διεύθυνση Μεταφορών: Η Βασιλική Καραμπάτσου μιλάει στην «Π» για τις υποθέσεις σε Αίγιο, Αμαλιάδα και Πάτρα
17:53 Που θα δείτε Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός και Μπάγερν-Ολυμπιακός
17:45 Γιορτάζοντας τη ζωή και τη σοφία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας – Μια μοναδική δράση της Cο2gether στην Πάτρα.
17:43 Το μεγάλο «μυστικό» με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, γιατί ψάχνουν πόσοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το ίδιο βράδυ
17:38 «Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά», τα δακρυσμένα μάτια του 4χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν την κακοποίηση στο Κορωπί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ