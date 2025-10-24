Πάτρα: Οι αφιλόξενοι σε 35.000 φοιτητές και το πλαίσιο αντιπαράθεσης

Η συνεργασία με καλή πίστη των θεσμικών φορέων είναι μια αυτονόητη υποχρέωσή τους, πολύ δε περισσότερο όταν αφορά την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των σπουδών της νεολαίας μας.

Τέτοιο κλίμα, όμως, δεν υπάρχει ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τη δημοτική αρχή της Πάτρας, σε βαθμό που να αναρωτιέται ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας «αν γνωρίζει ο Δήμος ότι η Πάτρα διαθέτει Πανεπιστήμιο».

Αφορμή αυτή τη φορά, όπως είναι γνωστό, είναι το αίτημα του Πανεπιστημίου να επιδοτηθεί από τον Δήμο το φοιτητικό εισιτήριο, κάτι που εφαρμόζεται σε άλλους δήμους και περιφέρειες της χώρας.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η δημοτική αρχή έχει μια πάγια θέση. Λέει ότι οφείλει το κράτος να μεριμνά και να παρέχει δωρεάν παιδεία στους νέους. Αρα, στο κράτος πρέπει να στραφεί το Πανεπιστήμιο. Δεν πρόκειται ν’ αλλάξει η θέση του Πελετίδη. Δεν υπάρχει ελπίδα να καμφθούν δογματισμοί και ιδεοληψίες χρόνων.

Διαβάστε επίσης: Πελετίδης: «Κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές» – Επιστολή στον Δήμα για λύση μέσω ΚΤΕΛ

Κατά τη δημοτική αρχή, οι φοιτητές από άλλα μέρη της χώρας που σπουδάζουν στην Πάτρα είναι υποχρεωμένοι μόνο να τα «ακουμπάνε» στην πόλη. Κι αν παρίσταται ανάγκη ανταποδοτικότητας, αυτή να μην καλύπτεται από την πόλη, αλλά από το κράτος.

Χθες, «ανεπίσημος σπόουκμαν» της δημοτικής αρχής όξυνε τα πνεύματα με σχετική ανάρτησή του. Καταλόγισε στον Πρύτανη ότι κινείται στα όρια της «θεσμικής εκτροπής», επειδή αναρωτήθηκε αν γνωρίζει ο Δήμος ότι διαθέτει η Πάτρα Πανεπιστήμιο.

Υπογράμμισε δε, ότι «ο κ. Μπούρας κάνει συστηματικά αντιπολίτευση στη δημοτική αρχή». Παράλληλα, τον εγκάλεσε, επειδή σε πρόσφατη συνάντησή του στο Μεσολόγγι με την υπουργό Παιδείας δεν την προέτρεψε να επιδοτήσει το φοιτητικό εισιτήριο, ενώ αναρωτήθηκε γιατί ο κ. πρύτανης δεν προέτρεψε και τον Δήμο Μεσολογγίου να συνδράμει τους φοιτητές της Ιεράς Πόλης;

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ο «ανεπίσημος εκπρόσωπος» της δημοτικής αρχής επιστράτευσε τα επιχειρήματά του, τα οποία νομίζουμε από τη δική μας πλευρά ότι συνιστούν μια άλλη «εκτροπή» σε αντίθεση με την ουσία της οξείας διένεξης Πανεπιστημίου – Δήμου.

ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Ο δημόσιος διάλογος εκτρέπεται από την ουσία. Εξηγούμαστε: Με την άρνησή της η δημοτική αρχή είναι σαν να δείχνει αφιλόξενα αισθήματα σε 35.000 φοιτητές, που διαμένουν και σπουδάζουν στην Πάτρα και αφήνουν κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Εύλογη είναι η σκέψη: Στέκεται με ανταποδοτικό πνεύμα απέναντί τους;

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η απάντηση, δυστυχώς, είναι όχι. Διότι η δημοτική αρχή, στη βάση της δικής της ιδεοληψίας, θεωρεί ότι ακόμη και τα έξοδα μετάβασης των φοιτητών από και προς το Πανεπιστήμιο πρέπει να τα πληρώνει το κράτος.

Αν όχι και την επίσκεψή τους στον… κουρέα ή το κομμωτήριο. Ισως και τις… βενζίνες τους, όταν πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής τους και επιστρέφουν από τις διακοπές τους στην Πάτρα. Κοντολογίς, με την υπερβολή της η δημοτική αρχή υποδηλώνει την απροθυμία της να δείξει ότι νοιάζεται πραγματικά για τον φοιτητόκοσμο. Αντιθέτως, νοιάζεται για να κάνει αυτή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ξεκάθαρες κουβέντες…

