Πελετίδης: «Κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές» – Επιστολή στον Δήμα για λύση μέσω ΚΤΕΛ

Με επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ζητά να καθιερωθεί κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές, που θα εκδίδεται από τα αστικά ΚΤΕΛ της χώρας.

Ο δήμαρχος τονίζει ότι η ακρίβεια και το υψηλό κόστος σπουδών έχουν μετατρέψει τη μετακίνηση σε ανυπέρβλητο εμπόδιο για χιλιάδες νέους. «Η ακρίβεια που τσακίζει το καθημαγμένο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας προκαλεί σοβαρά εμπόδια στις σπουδές των φοιτητών μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πελετίδης επισημαίνει πως για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, η ανεπάρκεια φοιτητικών εστιών, τα υψηλά ενοίκια και το κόστος μετακίνησης επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. «Ειδικά στις πόλεις όπου η αστική συγκοινωνία είναι ιδιωτική, η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους», αναφέρει.

Ο δήμαρχος Πατρέων επαναφέρει επίσης το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία δημόσιου συστήματος αστικών συγκοινωνιών, με σύγχρονα λεωφορεία και τακτικά δρομολόγια, ώστε να εξασφαλίζεται η προσιτή μεταφορά όλων των πολιτών.

«Ζητάμε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες με τα αστικά ΚΤΕΛ, ώστε να εκδίδεται κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες», καταλήγει ο Πελετίδης, υπογραμμίζοντας πως το σημερινό κόστος των καρτών μετακίνησης είναι «δυσβάσταχτο» για πολλές οικογένειες.

Ολόκληρη η επιστολή Πελετίδη:

«Η ακρίβεια που τσακίζει το καθημαγμένο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας προκαλεί σοβαρά εμπόδια στις σπουδές των φοιτητών μας.

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, υπάρχει ανεπάρκεια φοιτητικών εστιών και τα ενοίκια των κατοικιών είναι πλέον πανάκριβα. Το πολύ μεγάλο κόστος για τη μετακίνηση, από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις, και ειδικά στις πόλεις που η αστική συγκοινωνία είναι ιδιωτική – σε ολόκληρη δηλαδή την περιφέρεια, κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Αναδεικνύεται η ανάγκη για δημόσια αστική συγκοινωνία σε όλες τις πόλεις με σύγχρονα λεωφορεία και μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά των φοιτητών, των εργαζομένων από και προς την εργασία τους, και όλων των πολιτών.

Για το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων μέσων μαζικής μετακίνησης, που θα λύσει ζητήματα κυκλοφορίας και φθηνή μετακίνηση για όλους επανερχόμαστε, διότι το αίτημα αυτό έχει ξαναϋποβληθεί στους προκατόχους σας, χωρίς να έχει γίνει κάποια ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Ζητάμε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες με τα αστικά ΚΤΕΛ, ώστε να εκδίδεται κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές/τριες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μετακινούνται με μηνιαία ή τριμηνιαία κάρτα, των οποίων το κόστος είναι δυσβάσταχτο για τον οικονομικό τους προϋπολογισμό».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



