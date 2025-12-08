Πάτρα: Οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ»

Όπως κάθε χρόνο με την ευκαιρία των εορτών οι εθελοντές της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ ετοίμασαν Χριστουγεννιάτικες δράσεις και καλούν τους φίλους του φορέα να συμμετέχουν.

Οι δράσεις αυτές είναι:

• Την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και ώρα 7:00 μ.μ

Καλούμε τους εθελοντές, τα αρωγά μέλη, γνωστούς, φίλους και συνεργάτες της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας στο χώρο μας (Σαρανταπόρου 20 τηλ. 2610-451790). Μία ευκαιρία για συνάντηση, επικοινωνία και μοίρασμα στο εορταστικό πνεύμα και νόημα των Χριστουγέννων με παιχνίδια, μουσική από χορωδία, κεράσματα, ανταλλαγή ευχών και συμβολικών δώρων. Για την οικονομική ενίσχυση του φορέα θα λειτουργήσει το μικρό μας παζάρι με χειροποίητα είδη από τα μέλη και τους εθελοντές της ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

• ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 2025

Οι εθελοντές της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ θα βρίσκονται στο Χριστουγεννιάτικο χωριό στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο περίπτερο της ΠΡΟΤΑΣΗΣ με έκθεση δώρων.

‘Εναρξη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου μέχρι και Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Ώρες λειτουργίας 10.00 π.μ-9.30 μ.μ

Τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του φορέα στα Προγράμματα

πρόληψης και προαγωγής της ποιότητας ζωής . Με την συνεργασία του Δήμου Πατρέων.

