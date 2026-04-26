Πάτρα: Οι μαθητες του 12ου Δημοτικού Σχολείου πήγαν στον…κήπο και έστειλαν μήνυμα

Τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν οι δενδροφυτεύσεις και από άλλους μαθητές του σχολείου

Πάτρα: Οι μαθητες του 12ου Δημοτικού Σχολείου πήγαν στον...κήπο και έστειλαν μήνυμα
26 Απρ. 2026 20:00
Pelop News

Η εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία αποτελεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερα θετική και σύγχρονη παιδαγωγική πρωτοβουλία. Ωστόσο, όταν τέτοιες δράσεις παραμένουν σε επίπεδο σχεδιασμού και δεν υλοποιούνται έγκαιρα, δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στις διακηρύξεις και την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Η σχολική κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Οι ανάγκες των μαθητών για βιωματική μάθηση, συνεργασία και ουσιαστική σύνδεση με το περιβάλλον είναι παρούσες εδώ και τώρα. Για τον λόγο αυτό, εκπαιδευτικοί και μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, μετατρέποντας τον σχολικό χώρο σε πεδίο δράσης και δημιουργίας, ακόμη και χωρίς την αναμενόμενη θεσμική υποστήριξη.

Αυτό συνέβη πρόσφατα και στην Πάτρα, όπου με πρωτοβουλία του διευθυντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών Ανδρέα Μπαγιώργου παιδιά της 5ης και 6ης δημοτικού μαζί με τους εκπαιδευτικούς πήγαν στον κήπο του σχολείου, φύτεψαν μικρά δέντρα και φυτά που προμηθευτούν από το σπίτι τους στέλνοντας μαθήματα προς όλους.

Η δημιουργία σχολικών κήπων στην πράξη αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της θεωρίας. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία, συνεργάζονται, αναπτύσσουν υπευθυνότητα και καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση. Παράλληλα, ενισχύεται η συμπερίληψη, καθώς όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων, βρίσκουν έναν χώρο όπου μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να νιώθουν χρήσιμοι.

 

 

20:00 Πάτρα: Οι μαθητες του 12ου Δημοτικού Σχολείου πήγαν στον…κήπο και έστειλαν μήνυμα
