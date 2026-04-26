Ερχεται το φορητό ψηφιακό πλανητάριο στην Πάτρα

Την Κυριακή 10 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 15:00, το Family Day Festival επιστρέφει στην Achaia Clauss στην Πάτρα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο χαράς, γνώσης και οικογενειακής εμπειρίας.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το JuniorsClub.gr, τον οργανισμό Safety Project σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές του δράσεις φιλοξενεί και το εντυπωσιακό Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium On The Go, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό ταξίδι στο σύμπαν.

Μέσα στο πλαίσιο του Family Day Festival, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και μετατρέπει την εκπαίδευση σε συναίσθημα και το θέαμα σε ανακάλυψη.

Υπάρχουν βράδια που κοιτάς τον ουρανό και νιώθεις πως κάτι σε καλεί.

Κάτι απέραντο, σιωπηλό, γεμάτο μυστήριο.

Μπαίνοντας στον θόλο του πλανητάριου, ο επισκέπτης αφήνει πίσω του την καθημερινότητα. Σε έναν εντυπωσιακό, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με οθόνη 57 τετραγωνικών μέτρων που αγκαλιάζει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του θόλου, οι εικόνες προβάλλονται παντού γύρω, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό οπτικό περιβάλλον. Οι θεατές κάθονται αναπαυτικά σε καρέκλες, ώστε να απολαμβάνουν ταυτόχρονα άνεση και πλήρη θέαση, νιώθοντας σαν να αιωρούνται μέσα στο διάστημα.

Αστέρια, πλανήτες, γαλαξίες… όλα κινούνται πάνω από το κεφάλι σου, σε αγκαλιάζουν, σε παρασύρουν.

Ενα πλανητάριο που ταξιδεύει -και συναντά τις οικογένειες

Το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium On The Go δεν μένει σε έναν χώρο. Ταξιδεύει σε πόλεις όπως η Κηφισιά, ο Πειραιάς, το Χαλάνδρι, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, η Αθήνα, η Βούλα, η Γλυφάδα, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, φέρνοντας το σύμπαν πιο κοντά στους ανθρώπους.

– Πώς ξεκινήσατε το ψηφιακό πλανητάριο;

Η αγάπη για την αστρονομία και το κοινό όραμα με τον φίλο -επί 41 χρόνια αστρονόμο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Νίκο Ματσόπουλο, τον γιο του Θεοφάνη Ματσόπουλου- εξειδικευμένο τότε αστροφωτογράφο, και συνεργάτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου (ESO) και του αμερικανικού National Science Foundation / AURA–Noirlab – και με τον αδελφό μου Χρήστο Σακκά, μας οδήγησαν στην απόφαση της δημιουργίας του Planetarium On The Go το 2016. Και ενώ μέχρι τότε τα φορητά πλανητάρια ήταν φουσκωτά, εμείς πρωτοτυπήσαμε δημιουργώντας το πρώτο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο Σταθερού Θόλου, με τους θεατές να κάθονται σε καρέκλες για άνεση και εντυπωσιακή θέαση ταυτόχρονα.

– Πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν μπαίνουν μέσα στον θόλο; Τι σας ρωτάνε συνήθως;

Τα παιδιά ενθουσιάζονται, νιώθουν σαν να αιωρούνται στο διάστημα, και όχι μόνο τα παιδιά. Μπαίνοντας στον θόλο του πλανητάριου, ο επισκέπτης αφήνει πίσω του την καθημερινότητα. Σε έναν εντυπωσιακό, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με οθόνη 57 τετραγωνικών μέτρων που αγκαλιάζει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του θόλου, οι εικόνες προβάλλονται παντού γύρω μας, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό οπτικό περιβάλλον.

Οι πιο συχνές ερωτήσεις των παιδιών είναι αν εμείς που τους μεταφέρουμε αυτές τις συναρπαστικές πληροφορίες έχουμε πάει στο διάστημα και αν υπάρχουν εξωγήινοι;

– Τι συναισθήματα προκαλούνται σε κάποιον που ανακαλύπτει το διάστημα;

Δέος και μόνο από τα ασύλληπτα μεγέθη, αλλά και χαρά και ικανοποίηση για τη γνώση. Η αστρονομία μάς βοηθά να σχηματίσουμε μια εικόνα για το που βρισκόμαστε στο σύμπαν, να κατανοήσουμε τη θέση μας στον χώρο και τον χρόνο, στην ιστορία δηλαδή και την εξέλιξη του σύμπαντος.

Ο πλανήτης πάνω στον οποίο ζούμε περιφέρεται γύρω από ένα άστρο που περιπλανιέται σε ένα σύμπαν γεμάτο με άλλα άστρα και γαλαξίες. Και τα άτομα της ύλης στο σώμα μας σχηματίστηκαν στη Μεγάλη Εκρηξη -στην αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος- αναδημιουργήθηκαν στους πυρήνες και στις εκρήξεις διαδοχικών γενιών αστεριών και σήμερα, μετά από δισεκατομμύρια χρόνια, βρίσκονται μέσα μας. Πού θα βρίσκονται άραγε σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια;

Επίσης κάποιος που ανακαλύπτει το διάστημα, ανακαλύπτει και πώς λειτουργεί η επιστημονική μέθοδος. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το «Πώς το γνωρίζουμε;» έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια τη γνώση. Οπως είπε ο Carl Sagan «Η επιστήμη είναι ένας τρόπος σκέψης, πολύ περισσότερο από ότι είναι ένα σύνολο γνώσης». Η εξοικείωση με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, είναι ασπίδα προστασίας απέναντι στα hoaxes. Οποιος ασχολείται με την αστρονομία, αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια να κινηθεί μέσα στη σημερινή εποχή των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης.

– Υπάρχει αγαπημένος πλανήτης στην ομάδα σας;

Αγαπημένοι πλανήτες είναι αυτοί που δείχνουμε ζωντανά με τα τηλεσκόπιά μας στις εκδηλώσεις του Πλανητάριου: ο Κρόνος με τους δακτυλίους και ο Δίας με τα φεγγάρια του. Φεγγάρια του Δία φιλοξενούν υπόγειους ωκεανούς με νερό σε υγρή μορφή και ίσως είναι τα μέρη που για πρώτη φορά θα ανακαλύψουμε εξωγήινη ζωή, εδώ στο δικό μας ηλιακό σύστημα.

– Τα παιδιά αναρωτιούνται αν υπάρχει ζωή σε άλλον πλανήτη;

Τα παιδιά είναι σίγουρα ότι υπάρχει ζωή σε άλλον πλανήτη, αυτό που αναρωτιούνται είναι πότε θα το ανακαλύψουμε. Ηδη δύο διαστημικές αποστολές, μία δική μας της ESA και μία της NASA, ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή για τα φεγγάρια του Δία με τους ωκεανούς, Ευρώπη, Καλλιστώ και Γανυμήδη. Ενώ με το υπό κατασκευή Ευρωπαϊκό Εξαιρετικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο, σε μερικά χρόνια θα ήμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη ζωής και σε εξωπλανήτες σε άλλα άστρα του γαλαξία μας.

